Погибший украинец получил звание Героя Украины

12:27 23 Август Киев, Украина

Посмертно было назначено звание Героя Украины Сергею Михальчуку. Президент Владимир Зеленский подписал приказ об присвоении звания с вручением золотой звездой военнослужащему, погибшему при обстреле российскими боевиками. 21-летний украинец служил в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии

На церемонии поднятия Государственного флага в воскресенье, 23 августа, Зеленский вручил медаль сестре погибшего воина, Анастасии. Бригада быстрого реагирования (4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии), в которой служил Михальчук, получила почетное наименование в его честь.

Также президент присвоил почетные наименования ряде других частей Нацгвардии, ВСУ и ГНАУ. Церемониал произошел на военном аэродроме в Василькове Киевской области. На нем присутствовали руководители государства и правительства, руководители силовых структур и предыдущие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей, как в прошлом, так и нашего времени.

Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины - к сожалению, посмертно. Сегодня я с большим уважением вручу его сестре золотую звезду, а 4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии получит почетное наименование имени Героя Украины, сержанта Сергея Михальчука ", - сказал Зеленский.

21-летний сержант Сергей Михальчук (позывной "Миха") погиб 14 декабря 2019 в результате обстрела украинских позиций. Во время взрыва вражеской мины он прикрыл своим телом собрата, приняв на себя основную массу обломков.