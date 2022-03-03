Погибших в Украине российских солдат объявляют пропавшими без вести

За первые трое суток войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии! Убито более 5 тысяч вражеских солдат!

Попавшие в плен российские солдаты рассказывают, что им объявили о командировках в Краснодарский край, Ростовскую, Псковскую, Воронежскую и Саратовскую области. О своей военной миссии большинство из них узнало в день своей гибели.

Во избежание волнения среди родственников погибших и гражданских лиц, в российских СМИ умалчивают о реальных потерях. Тела погибших сжигаются в мобильных крематориях, российские военнослужащие объявляются без вести пропавшими…

Но мы живем в новых информационных реалиях! Украинцы создали Telegram-канал, где будет публиковаться информация о погибших российских военных (фото, видео, максимальное описание трупов), пленных и новости о потерях, которые запрещено распространять в российских СМИ.

Для родственников российских солдат-самоубийц, напоминаем:

-если ваши родственники служат в танковых частях и у них объявлена командировка, скорее всего их уже переброшено для боев в Украину;

- если руководство военных частей, где служат ваши родные и близкие, объявляют, что часть состава находится на боевом задании, скорее всего они отправлены на бойню;

- статус без вести пропавшего не дает никаких льгот, пенсий и другого обеспечения семье по факту погибшего военнослужащего.

Сдавшиеся в плен солдаты полностью дезориентированы и шокированы массовой гибелью своих сослуживцев. Многие из погибших никогда не имели боевого опыта.

Очень много российских военнослужащих бросают свою технику и бегут.