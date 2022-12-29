Поезда Укрзализныци задерживаются из-за точечного обесточивания

"Наш поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого "Шахеда". Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци", – отметили в компании.