Поезда Укрзализныци задерживаются из-за точечного обесточивания

Укрзализныця предупреждает граждан о задержке поездов не более чем на 30 минут из-за обесточивания.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, из-за проблем с электроснабжением с задержкой следуют 5 из 77 поездов:
№7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
№1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
№129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
№149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
№65/66 Умань - Харьков +0:37
Киевская городская электричка курсирует по расписанию, вокзалы имеют резервное питание
Посадка и высадка на поезда осуществляется через подземные переходы, где это возможно.
В случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, пассажиры могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, из-за проблем с электроснабжением с задержкой следуют 5 из 77 поездов:
№7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
№1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
№129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
№149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
№65/66 Умань - Харьков +0:37
Киевская городская электричка курсирует по расписанию, вокзалы имеют резервное питание
Посадка и высадка на поезда осуществляется через подземные переходы, где это возможно.
В случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, пассажиры могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.
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