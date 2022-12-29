Поезда Укрзализныци задерживаются из-за точечного обесточивания

10:07 29 декабря Киев, Украина

Укрзализныця предупреждает граждан о задержке поездов не более чем на 30 минут из-за обесточивания.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, из-за проблем с электроснабжением с задержкой следуют 5 из 77 поездов:

№7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
№1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
№129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
№149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
№65/66 Умань - Харьков +0:37
Киевская городская электричка курсирует по расписанию, вокзалы имеют резервное питание

Посадка и высадка на поезда осуществляется через подземные переходы, где это возможно.

В случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, пассажиры могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.
"Наш поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого "Шахеда". Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци", – отметили в компании.