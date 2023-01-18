Поезда «Интерсити» оборудуют системами Starlink до конца года – «Укрзализныця»

08:28 18 января Киев, Украина





Wi-Fi от Starlink в поезде по маршруту Киев-Харьков тестировали 100 дней. Средняя скорость интернета на порт составила 65,7 Мбит/с (как домашний интернет), а бесперебойный доступ в Интернет удалось обеспечить на 96,7% маршрута. Поезда "Интерсити" оборудуют системами Starlink , сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.Wi-Fi от Starlink в поезде по маршруту Киев-Харьков тестировали 100 дней. Средняя скорость интернета на порт составила 65,7 Мбит/с (как домашний интернет), а бесперебойный доступ в Интернет удалось обеспечить на 96,7% маршрута.

"Вицепремьер-министр Кубраков очертил перед нами задачу теперь развернуть пилот на все поезда "Интерсити". До конца года задача будет выполнена", - отметил руководитель железнодорожного оператора.

По его словам, поезд был оборудован Starlink и испытан на разных маршрутах более 100 дней. Камышин добавил, что позвонил из поезда видеосвязью вице-премьеру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку.



Федоров сообщил, что "Укрзализныця" уже получила 450 терминалов Starlink и до конца года получит еще часть.