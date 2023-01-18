Поезда «Интерсити» оборудуют системами Starlink до конца года – «Укрзализныця»

Поезда "Интерсити" оборудуют системами Starlink, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
Wi-Fi от Starlink в поезде по маршруту Киев-Харьков тестировали 100 дней. Средняя скорость интернета на порт составила 65,7 Мбит/с (как домашний интернет), а бесперебойный доступ в Интернет удалось обеспечить на 96,7% маршрута.
Wi-Fi от Starlink в поезде по маршруту Киев-Харьков тестировали 100 дней. Средняя скорость интернета на порт составила 65,7 Мбит/с (как домашний интернет), а бесперебойный доступ в Интернет удалось обеспечить на 96,7% маршрута.
По его словам, поезд был оборудован Starlink и испытан на разных маршрутах более 100 дней. Камышин добавил, что позвонил из поезда видеосвязью вице-премьеру Михаилу Федорову и поблагодарил за поддержку.
Федоров сообщил, что "Укрзализныця" уже получила 450 терминалов Starlink и до конца года получит еще часть.
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