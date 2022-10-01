"Поезд добра" курсирует по столичному метро, призывая "искать своего"

В киевском метро появился вагон и изображениями животных, которые ждут семью. Инициатором проекта "поезд добра" стал Фонд Happy Paw.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.
Ткаченко отметил, что инициатором такого проекта был фонд Happy Paw. В прошлом году отдел адопции Центра защиты животных нашел семьи для более 750 бездомных животных.
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