"Поезд добра" курсирует по столичному метро, призывая "искать своего"

20:03 04 марта Киев, Украина

киевском метро появился вагон и изображениями животных, которые ждут семью. Инициатором проекта "поезд добра" стал Фонд Happy Paw.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"Изображенные животные - подопечные крупнейших киевских приютов , в том числе и нашего Центра защиты животных", - рассказал он.

Ткаченко отметил, что инициатором такого проекта был фонд Happy Paw. В прошлом году отдел адопции Центра защиты животных нашел семьи для более 750 бездомных животных.

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