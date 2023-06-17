Подтопления в Николаевской области: 35 зданий остаются затопленными

12:42 17 июня Киев, Украина

В результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции российскими войсками, в Николаевской области остаются подтопленными 35 зданий, а также огороды, колодцы и подвалы на территориях частных домохозяйств в Баштанском районе.



Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем канале в Telegram.



На данный момент в городе Снигиревка действует оперативный штаб для ликвидации последствий. Были созданы три рабочих участка, которые находятся в селах Афанасьевка, Нововасильевка и Павловка.



В ходе проведения работ спасателями из села Афанасьевка было эвакуировано 154 человека, включая 7 детей, а из села Нововасильевка – 8 человек.



16 июня были проведены работы по откачке воды в 9 населенных пунктах, включая села Гречановка, Новософиевка, Михайловка, Афанасовка, Юрьевка, Нововасильевка, Галагановка, Елизаветовка и Веселый Кут.



Для ликвидации чрезвычайной ситуации было привлечено дополнительное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, включающее 38 человек и 11 единиц техники.



В результате было откачано 357 кубических метров воды из 21 домовладения, включая погребы (13), колодцы (11) и дворы (1). Также была предоставлена помощь 80 человекам.



Общий объем откаченной воды составляет 1780 кубических метров из 109 домовладений.