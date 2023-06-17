Подтопление на Херсонщине: уровень воды постепенно снижается

По последним данным, полученным утром 17 июня, на Херсонщине до сих пор остаются подтопленными примерно 30 населенных пунктов Херсонской области, и уровень воды составляет 109 см.
Согласно информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), наблюдается постепенное снижение уровня воды на реке Днепр в районе поста "Херсон". На данный момент он составляет 1,09 метра.
Подтопленными остаются 11 населенных пунктов (с 1509 домами) на правом берегу реки Днепр, а также 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.
Общее число эвакуированных людей в области составляет 2782 человека.
В то же время, на Николаевщине подтопленными остаются 35 зданий, а также садовые участки, колодцы и подвалы в частных домах в Баштанском районе.
Согласно информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), наблюдается постепенное снижение уровня воды на реке Днепр в районе поста "Херсон". На данный момент он составляет 1,09 метра.
Подтопленными остаются 11 населенных пунктов (с 1509 домами) на правом берегу реки Днепр, а также 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.
Общее число эвакуированных людей в области составляет 2782 человека.
В то же время, на Николаевщине подтопленными остаются 35 зданий, а также садовые участки, колодцы и подвалы в частных домах в Баштанском районе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии