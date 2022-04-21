Подсчеты, которых не должно быть: в Украине погибло 208 детей

10:24 21 апреля Киев, Украина

Более 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибли, 376 получили ранения разной степени тяжести.



Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:



🔸Донецкой области - 119,

🔸Киевской - 113,

🔸Харьковский - 91,

🔸Черниговской - 57,

🔸Херсонской - 44,

🔸Николаевской - 41,

🔸Луганский - 36,

🔸Запорожский - 25,

🔸Киеве - 16,

🔸Сумской - 16,

🔸Житомирской – 15.