Подсчеты, которых не должно быть: в Украине погибло 208 детей

Более 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибли, 376 получили ранения разной степени тяжести.
Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:
🔸Донецкой области - 119,
🔸Киевской - 113,
🔸Харьковский - 91,
🔸Черниговской - 57,
🔸Херсонской - 44,
🔸Николаевской - 41,
🔸Луганский - 36,
🔸Запорожский - 25,
🔸Киеве - 16,
🔸Сумской - 16,
🔸Житомирской – 15.
Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:
🔸Донецкой области - 119,
🔸Киевской - 113,
🔸Харьковский - 91,
🔸Черниговской - 57,
🔸Херсонской - 44,
🔸Николаевской - 41,
🔸Луганский - 36,
🔸Запорожский - 25,
🔸Киеве - 16,
🔸Сумской - 16,
🔸Житомирской – 15.
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