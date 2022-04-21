Подсчеты, которых не должно быть: в Украине погибло 208 детей

10:24 21 апреля Киев, Украина

Более 584 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибли, 376 получили ранения разной степени тяжести.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

🔸Донецкой области - 119,
🔸Киевской - 113,
🔸Харьковский - 91,
🔸Черниговской - 57,
🔸Херсонской - 44,
🔸Николаевской - 41,
🔸Луганский - 36,
🔸Запорожский - 25,
🔸Киеве - 16,
🔸Сумской - 16,
🔸Житомирской – 15.