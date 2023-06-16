Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшие от подтопления получат денежную помощь
10:53 16 июня Киев, Украина
Правительство одобрило решение о выплате денежной помощи пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"Кабмин выделил Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 875 000 гривен для помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС", -
говорится в сообщении.
Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская ОВА.
Отмечается, что каждому пострадавшему от подтопления человеку будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен.
Кроме того, по общей договоренности с партнерами Украины всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН. Она составит 6600 гривен на человека.
"Благодарю правительство за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям – это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, которые откликнулись и готовы оказать поддержку людям, терпящим бедствие", – сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук.
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