Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшие от подтопления получат денежную помощь

10:53 16 июня Киев, Украина

Правительство одобрило решение о выплате денежной помощи пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Кабмин выделил Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 875 000 гривен для помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Выплаты будут организовывать Херсонская и Николаевская ОВА.



Отмечается, что каждому пострадавшему от подтопления человеку будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен.



Кроме того, по общей договоренности с партнерами Украины всем пострадавшим будет выплачена дополнительная финансовая помощь Международной организации по миграции ООН. Она составит 6600 гривен на человека.