Подробное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Более 150 украинских спортсменов будут представлять Украину на летней Олимпиаде в Токио. Игры стартуют уже завтра, 23 июля.
Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде:
Мужчины
Бег на 200 м - 3 августа:
Сергей Смелик.
Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде:
Мужчины
Бег на 200 м - 3 августа:
Сергей Смелик.
Марафон - 8 августа:
Александр Ситковский;
Богдан-Иван Городиский;
Николай Нижник.
Спортивная ходьба на 20 км - 5 августа:
Эдуард Забуженко;
Иван Лосев;
Назар Коваленко.
Спортивная ходьба на 50 км - 6 августа:
Иван Банзерук;
Марьян Закальницкий;
Валерий Литанюк.
Прыжки в высоту - 30 июля:
Андрей Проценко.
Прыжки в длину - 31 июля:
Владислав Мазур.
Толкание ядра - 3 августа:
Игорь Мусиенко.
Метание диска - 30 июля:
Никита Нестеренко.
Метание молота - 2 августа:
Михаил Кохан;
Михаил Гаврилюк;
Глеб Пискунов.
Женщины
Бег на 400 м - 3 августа:
Татьяна Мельник.
Марафон - 7 августа:
Виктория Калюжная;
Дарья Михайлова;
Евгения Прокофьева.
Бег на 400 м с барьерами - 31 июля:
Анна Рыжикова;
Виктория Ткачук;
Мария Миколенко.
Бег на 3000 м с препятствиями - 1 августа:
Наталья Стребкова.
Эстафетный бег 4×400 м - 5 августа:
Татьяна Мельник;
Екатерина Климюк;
Алина Логвиненко;
Анастасия Брызгина;
Наталья Пироженко-Чорномаз;
Яна Качур.
Спортивная ходьба на 20 км - 6 августа:
Людмила Оляновская;
Мария Сахарук;
Анна Шевчук.
Прыжки в высоту - 5 августа:
Ярослава Магучих;
Юлия Левченко;
Ирина Геращенко.
Прыжки с шестом - 2 августа:
Марина Килипко;
Яна Гладийчук.
Прыжки в длину - 1 августа:
Марина Бех-Романчук.
Тройной прыжок - 30 июля:
Ольга Саладуха.
Толкание ядра - 30 июля:
Ольга Голодная.
Метание диска - 31 июля:
Наталья Семенова:
Метание молота - 1 августа:
Ирина Климец;
Ирина Новожилова.
Смешанный эстафетный бег - 30 июля:
Екатерина Климюк;
Алина Логвиненко;
Александр Погорилко;
Никита Барабанов;
Данил Даниленко;
Яна Качур.
Тяжелая атлетика
Женщины
До 55 кг - 26 июля: Камила Конотоп.
До 76 кг - 1 августа: Ирина Деха.
Водные виды спорта
Мужчины
50 метров вольным стилем - 30 июля: Владислав Бухов.
100 метров вольным стилем - 27 июля: Сергей Шевцов.
200 метров баттерфляем - 26 июля: Денис Кесиль; Игорь Трояновский.
800 метров вольным стилем - 27 линя: Михаил Романчук; Сергей Фролов.
1500 метров вольным стилем - 30 июля:
Михаил Романчук;
Сергей Фролов.
Прыжки в воду - трамплин, 3 метра - 2 августа:
Олег Колодий;
Прыжки в воду - вышка, 10 метров - 6 августа:
Алексей Середа;
Олег Сербин.
Прыжки в воду - синхронная вышка, 10 метров - 26 июля:
Олег Сербин;
Алексей Середа.
Академическая гребля - двойка парная, легкий вес - 24 июля:
Игорь Хмара;
Станислав Ковалев.
Гребля на байдарках и каноэ - спринт, К1 1000 м - 6 августа:
Павел Алтухов;
Юрий Вандюк.
Гребля на байдарках и каноэ - спринт, К2 1000 м - 2 августа:
Павел Алтухов;
Дмитрий Янчук.
Женщины
200 метров на спине - 29 июля:
Дарья Зевина.
Марафон 10 км - 4 августа:
Кристина Панчишко.
Синхронное плавание - дуэты
2 августа - произвольная программа, предварительный раунд;
3 августа - техническая программа;
4 августа - произвольная программа, финал.
Анастасия Савчук;
Марта Федина.
Синхронное плавание - группы
6 августа - техническая программа;
7 августа - произвольная программа.
Анастасия Савчук;
Марта Федина;
Елизавета Яхно;
Владислава Алексиева;
Марина Алексиева;
Ксения Сидоренко;
Екатерина Резник;
Алина Шинкаренко;
Вероника Гришко.
Прыжки в воду - трамплин, 3 метра - 30 июля:
Виктория Кесарь;
Анна Письменская;
София Лискун.
Прыжки в воду - вышка, 10 метров - 4 августа:
София Лискун.
Гребля на байдарках и каноэ - К1 200 м - 4 августа:
Людмила Лузан;
Анастасия Четверикова.
Гребля на байдарках и каноэ - К2 500 м - 6 августа:
Людмила Лузан;
Анастасия Четверикова
Гребля на байдарках и каноэ - Б1 200 м - 2 августа:
Мария Кичасова-Скорик;
Юлия Юрийчук.
Гребля на байдарках и каноэ - Б1 500 м - 4 августа:
Мария Повх;
Юлия Юрийчук.
Гребля на байдарках и каноэ - Б2 500 м - 2 августа:
Людмила Куклиновська;
Анастасия Тодорова.
Гребля на байдарках и каноэ - Б4 500 м - 6 августа:
Мария Кичасова-Скорик;
Людмила Куклиновская;
Анастасия Тодорова;
Мария Повх.
Гребной слалом на байдарках и каноэ - Б-1 - 25 июля:
Виктория Ус.
Гимнастические виды спорта
Мужчины
Спортивная гимнастика - командное первенство - 24 июля:
Игорь Радивилов;
Петр Пахнюк;
Евгений Юденков;
Илья Ковтун.
Женщины
Спортивная гимнастика - абсолютное первенство - 25 июля:
Диана Варинская.
Художественная гимнастика - индивидуальные соревнования - 6 августа:
Виктория Оноприенко;
Кристина Пограничная.
Художественная гимнастика - командные соревнования - 7 августа:
Анастасия Возняк;
Ева Мелещук;
Мариола Бондарчук;
Мария Высочанская;
Дарья Дуда.
Прыжки на батуте
Мужчины
Прыжки на батуте - 31 июля:
Николай Просторов.
Бокс
Мужчины
Бокс - до 57 кг - 24 июля:
Николай Буценко.
Бокс - до 63 кг - 25 июля:
Ярослав Харциз
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Бокс - до 75 кг - 29 июля:
Александр Хижняк.
Бокс - до 75 кг - 29 июля:
Александр Хижняк.
Бокс - свыше 91 кг - 29 июля:
Цотне Рогава.
Женщины
Бокс - до 69 кг - 27 июля:
Анна Лысенко.
Борьба
Мужчины
Вольная борьба - до 74 кг - 5 августа:
Василий Михайлов.
Вольная борьба - до 125 кг - 5 августа:
Александр Хоцяновский.
Греко-римская борьба - до 60 кг - 1 августа:
Ленур Темиров.
Греко-римская борьба - до 67 кг - 3 августа:
Парвиз Насибов.
Греко-римская борьба - до 87 кг - 3 августа
Жан Беленюк
Женщины
Женская борьба - до 50 кг - 6 августа:
Оксана Ливач.
Женская борьба - до 57 кг - 4 августа:
Татьяна Кит.
Женская борьба - до 62 кг - 3 августа:
Ирина Коляденко.
Женская борьба - до 68 кг - 2 августа:
Алла Черкасова
Женская борьба - до 76 кг - 1 августа:
Алла Белинская.
Дзюдо
Мужчины
Дзюдо - до 60 кг - 25 июля:
Артем Лесюк.
Дзюдо - до 66 кг - 26 июля:
Георгий Зантарая.
Дзюдо - до 90 кг - 27 июля:
Кеджау Ньябали
Дзюдо - онад 100 кг - 31 июля:
Яков Хаммо.
Женщины
Дзюдо - до 48 кг - 25 июля:
Дарья Билодид.
Дзюдо - до 78 кг - 30 июля:
Анастасия Турчин.
Дзюдо - свыше 78 кг - 31 июля:
Елизавета Каланина
Каратэ
Мужчины
Каратэ - до 75 кг - 6 августа:
Станислав Горуна.
Женщины
Каратэ - до 55 кг - 5 августа:
Анжелика Терлюга.
Каратэ - до 61 кг - 6 августа:
Анита Серегина.
Фехтование
Мужчины
Индивидуальная шпага - 25 июля:
Игорь Рейзлин;
Богдан Никишин;
Роман Свичкар.
Командная шпага - 30 июля:
Игорь Рейзлин;
Богдан Никишин;
Анатолий Герей.
Женщины
Индивидуальная шпага - 24 июля:
Елена Кривицкая.
Индивидуальная шпага - 26 июля:
Ольга Харлан
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Передвижные виды спорта
Мужчины
Велосипедный спорт - шоссе - групповая гонка - 24 июля:
Анатолий Будяк.
Передвижные виды спорта
Мужчины
Велосипедный спорт - шоссе - групповая гонка - 24 июля:
Анатолий Будяк.
Конный спорт - индивидуальный конкур - 3 августа:
Александр Продан.
Женщины
Велосипедный спорт - шоссе - групповая гонка - 25 июля:
Валерия Кононенко.
Велосипедный спорт - трек - спринт - 6 августа:
Елена Старикова.
Велосипедный спорт - трек - кейрин - 4 августа:
Любовь Басова.
Велосипедный спорт - м аунтенбайк - 27 июля:
Яна Беломоина.
Конный спорт - индивидуальная выездка - с 24 июля:
Инна Логутенкова.
Стрелковые виды спорта
Мужчины
Пулевая стрельба - пневматический пистолет, 10 м - 24 июля:
Павел Коростылев;
Олег Омельчук.
Пулевая стрельба - скоростной пистолет, 25 м - 1 августа:
Павел Коростылев.
Пулевая стрельба - пневматическая винтовка, 10 м - 25 июля:
Олег Царьков;
Сергей Кулиш.
Олег Царьков;
Сергей Кулиш.
Пулевая стрельба - винтовка из трех положений, 50 м - 2 августа:
Олег Царьков;
Сергей Кулиш.
Стрельба из лука - Индивидуальное первенство - 23 июля:
Алексей Губнин
Женщины
Пулевая стрельба - пневматический пистолет, 10 м - 25 июля:
Елена Костевич.
Пулевая стрельба - пистолет, 25 м - 29 июля:
Елена Костевич.
Стендовая стрельба - скит - 25 июля:
Ирина Маловичко.
Стрельба из лука - Индивидуальное первенство - 23 июля:
Вероника Марченко;
Анастасия Павлова;
Лидия Сиченникова.
Стрельба из лука - командное первенство - 25 июля:
Вероника Марченко;
Анастасия Павлова;
Лидия Сиченникова.
Смешанные команды
Пулевая стрельба - пневматический пистолет, 10 м - 27 июля:
Елена Костевич;
Олег Омельчук.
Стрельба из лука - командное первенство - 23 июля:
Вероника Марченко;
Анастасия Павлова;
Лидия Сиченникова;
Алексей Губнин.
Комбинированные виды спорта
Мужчины
Современное пятиборье - 5 августа:
Павел Тимощенко.
Женщины
Триатлон - 27 июля:
Юлия Елистратова.
Игровые виды спорта
Мужчины
Бадминтон - одиночный разряд - 25 июля:
Артем Почтарев.
Настольный теннис - одиночный разряд - 24 июля:
Лей Коу.
Женщины
Бадминтон - одиночный разряд - 25 июля:
Мария Улитина.
Теннис - одиночный разряд - 24 июля:
Элина Свитолина;
Даяна Ястремская.
Элина Свитолина;
Даяна Ястремская.
Теннис - парный разряд - 24 июля:
Элина Свитолина;
Даяна Ястремская;
Людмила Киченок;
Надежда Киченок.
Настольный теннис - одиночный разряд - 24-25 июля:
Маргарита Песоцкая;
Анна Гапонова.
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