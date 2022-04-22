Подробное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио

18:54 22 июля Киев, Украина





Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде:



Мужчины

Бег на 200 м - 3

Сергей Смелик. Более 150 украинских спортсменов будут представлять Украину на летней Олимпиаде в Токио. Игры стартуют уже завтра, 23 июля.МужчиныБег на 200 м - 3 августа: Сергей Смелик.



Марафон - 8 августа:

Александр Ситковский;

Богдан-Иван Городиский;

Николай Нижник.



Спортивная ходьба на 20 км - 5 августа:

Эдуард Забуженко;

Иван Лосев;

Назар Коваленко.



Спортивная ходьба на 50 км - 6 августа:

Иван Банзерук;

Марьян Закальницкий;

Валерий Литанюк.



Прыжки в высоту - 30 июля:

Андрей Проценко.



Прыжки в длину - 31 июля:

Владислав Мазур.



Толкание ядра - 3 августа:

Игорь Мусиенко.



Метание диска - 30 июля:

Никита Нестеренко.



Метание молота - 2 августа:

Михаил Кохан;

Михаил Гаврилюк;

Глеб Пискунов.



Женщины

Бег на 400 м - 3 августа:

Татьяна Мельник.



Марафон - 7 августа:

Виктория Калюжная;

Дарья Михайлова;

Евгения Прокофьева.



Бег на 400 м с барьерами - 31 июля:

Анна Рыжикова;

Виктория Ткачук;

Мария Миколенко.



Бег на 3000 м с препятствиями - 1 августа:

Наталья Стребкова.



Эстафетный бег 4×400 м - 5 августа:

Татьяна Мельник;

Екатерина Климюк;

Алина Логвиненко;

Анастасия Брызгина;

Наталья Пироженко-Чорномаз;

Яна Качур.



Спортивная ходьба на 20 км - 6 августа:

Людмила Оляновская;

Мария Сахарук;

Анна Шевчук.



Прыжки в высоту - 5 августа:

Ярослава Магучих;

Юлия Левченко;

Ирина Геращенко.



Прыжки с шестом - 2 августа:

Марина Килипко;

Яна Гладийчук.



Прыжки в длину - 1 августа:

Марина Бех-Романчук.



Тройной прыжок - 30 июля:

Ольга Саладуха.



Толкание ядра - 30 июля:

Ольга Голодная.



Метание диска - 31 июля:

Наталья Семенова:



Метание молота - 1 августа:

Ирина Климец;

Ирина Новожилова.



Смешанный эстафетный бег - 30 июля:

Екатерина Климюк;

Алина Логвиненко;

Александр Погорилко;

Никита Барабанов;

Данил Даниленко;

Яна Качур.



Тяжелая атлетика

Женщины

До 55 кг - 26 июля: Камила Конотоп.



До 76 кг - 1 августа: Ирина Деха.



Водные виды спорта

Мужчины

50



100 метров вольным стилем - 27 июля: Сергей Шевцов. Водные виды спортаМужчины50 метров вольным стилем - 30 июля: Владислав Бухов.100 метров вольным стилем - 27 июля: Сергей Шевцов.



200 метров баттерфляем - 26 июля: Денис Кесиль; Игорь Трояновский.



800 метров вольным стилем - 27 линя: Михаил Романчук; Сергей Фролов.



1500 метров вольным стилем - 30 июля:

Михаил Романчук;

Сергей Фролов.



Прыжки в воду - трамплин, 3 метра - 2 августа:

Олег Колодий;



Прыжки в воду - вышка, 10 метров - 6 августа:

Алексей Середа;

Олег Сербин.



Прыжки в воду - синхронная вышка, 10 метров - 26 июля:

Олег Сербин;

Алексей Середа.



Академическая гребля - двойка парная, легкий вес - 24 июля:

Игорь Хмара;

Станислав Ковалев.



Гребля на байдарках и каноэ - спринт, К1 1000 м - 6 августа:

Павел Алтухов;

Юрий Вандюк.



Гребля на байдарках и каноэ - спринт, К2 1000 м - 2 августа:

Павел Алтухов;

Дмитрий Янчук.



Женщины

200 метров на спине - 29 июля:

Дарья Зевина.



Марафон 10 км - 4 августа:

Кристина Панчишко.



Синхронное плавание - дуэты

2 августа - произвольная программа, предварительный раунд;

3 августа - техническая программа;

4 августа - произвольная программа, финал.

Анастасия Савчук;

Марта Федина.



Синхронное плавание - группы



6 августа - техническая программа;

7 августа - произвольная программа.

Анастасия Савчук;

Марта Федина;

Елизавета Яхно;

Владислава Алексиева;

Марина Алексиева;

Ксения Сидоренко;

Екатерина Резник;

Алина Шинкаренко;

Вероника Гришко.



Прыжки в воду - трамплин, 3 метра - 30 июля:

Виктория Кесарь;

Анна Письменская;

София Лискун.



Прыжки в воду - вышка, 10 метров - 4 августа:

София Лискун.



Гребля на байдарках и каноэ - К1 200 м - 4 августа:

Людмила Лузан;

Анастасия Четверикова.



Гребля на байдарках и каноэ - К2 500 м - 6 августа:

Людмила Лузан;

Анастасия Четверикова



Гребля на байдарках и каноэ - Б1 200 м - 2 августа:

Мария Кичасова-Скорик;

Юлия Юрийчук.



Гребля на байдарках и каноэ - Б1 500 м - 4 августа:

Мария Повх;

Юлия Юрийчук.



Гребля на байдарках и каноэ - Б2 500 м - 2 августа:

Людмила Куклиновська;

Анастасия Тодорова.



Гребля на байдарках и каноэ - Б4 500 м - 6 августа:

Мария Кичасова-Скорик;

Людмила Куклиновская;

Анастасия Тодорова;

Мария Повх.



Гребной слалом на байдарках и каноэ - Б-1 - 25 июля:

Виктория Ус.



Гимнастические виды спорта

Мужчины

Спортивная гимнастика - командное первенство - 24 июля:

Игорь Радивилов;

Петр Пахнюк;

Евгений Юденков;

Илья Ковтун.



Женщины

Спортивная гимнастика - абсолютное первенство - 25 июля:

Диана Варинская.



Художественная гимнастика - индивидуальные соревнования - 6 августа:

Виктория Оноприенко;

Кристина Пограничная.



Художественная гимнастика - командные соревнования - 7 августа:

Анастасия Возняк;

Ева Мелещук;

Мариола Бондарчук;

Мария Высочанская;

Дарья Дуда.



Прыжки на батуте

Мужчины

Прыжки на батуте - 31 июля:

Николай Просторов.



Бокс

Мужчины

Бокс - до 57 кг - 24 июля:

Николай Буценко.



Бокс - до 63 кг - 25 июля:

Ярослав Харциз

.

Бокс - до 75 кг - 29 июля:

Александр Хижняк.



Бокс - свыше 91 кг - 29 июля:

Цотне Рогава.



Женщины

Бокс - до 69 кг - 27 июля:

Анна Лысенко.



Борьба

Мужчины

Вольная борьба - до 74 кг - 5 августа:

Василий Михайлов.



Вольная борьба - до 125 кг - 5 августа:

Александр Хоцяновский.



Греко-римская борьба - до 60 кг - 1 августа:

Ленур Темиров.



Греко-римская борьба - до 67 кг - 3 августа:

Парвиз Насибов.



Греко-римская борьба - до 87 кг - 3 августа

Жан Беленюк

Женщины

Женская борьба - до 50 кг - 6 августа:

Оксана Ливач.



Женская борьба - до 57 кг - 4 августа:

Татьяна Кит.



Женская борьба - до 62 кг - 3 августа:

Ирина Коляденко.



Женская борьба - до 68 кг - 2 августа:

Алла Черкасова



Женская борьба - до 76 кг - 1 августа:

Алла Белинская.



Дзюдо

Мужчины

Дзюдо - до 60 кг - 25 июля:

Артем Лесюк.



Дзюдо - до 66 кг - 26 июля:

Георгий Зантарая.



Дзюдо - до 90 кг - 27 июля:

Кеджау Ньябали



Дзюдо - онад 100 кг - 31 июля:

Яков Хаммо.



Женщины

Дзюдо - до 48 кг - 25 июля:

Дарья Билодид.



Дзюдо - до 78 кг - 30 июля:

Анастасия Турчин.



Дзюдо - свыше 78 кг - 31 июля:

Елизавета Каланина



Каратэ

Мужчины

Каратэ - до 75 кг - 6 августа:

Станислав Горуна.



Женщины

Каратэ - до 55 кг - 5 августа:

Анжелика Терлюга.



Каратэ - до 61 кг - 6 августа:

Анита Серегина.



Фехтование

Мужчины

Индивидуальная шпага - 25 июля:

Игорь Рейзлин;

Богдан Никишин;

Роман Свичкар.



Командная шпага - 30 июля:

Игорь Рейзлин;

Богдан Никишин;

Анатолий Герей.



Женщины

Индивидуальная шпага - 24 июля:

Елена Кривицкая.



Индивидуальная шпага - 26 июля:

Ольга Харлан

.

Передвижные виды спорта

Мужчины

Велосипедный спорт - шоссе - групповая гонка - 24 июля:

Анатолий Будяк.



Конный спорт - индивидуальный конкур - 3 августа:

Александр Продан.



Женщины

Велосипедный спорт - шоссе - групповая гонка - 25 июля:

Валерия Кононенко.



Велосипедный спорт - трек - спринт - 6 августа:

Елена Старикова.



Велосипедный спорт - трек - кейрин - 4 августа:

Любовь Басова.



Велосипедный спорт - м аунтенбайк - 27 июля:

Яна Беломоина.



Конный спорт - индивидуальная выездка - с 24 июля:

Инна Логутенкова.



Стрелковые виды спорта

Мужчины

Пулевая стрельба - пневматический пистолет, 10 м - 24 июля:

Павел Коростылев;

Олег Омельчук.



Пулевая стрельба - скоростной пистолет, 25 м - 1 августа:

Павел Коростылев.

Пулевая стрельба - пневматическая винтовка, 10 м - 25 июля:

Олег Царьков;

Сергей Кулиш.



Пулевая стрельба - винтовка из трех положений, 50 м - 2 августа:

Олег Царьков;

Сергей Кулиш.



Стрельба из лука - Индивидуальное первенство - 23 июля:

Алексей Губнин



Женщины

Пулевая стрельба - пневматический пистолет, 10 м - 25 июля:

Елена Костевич.



Пулевая стрельба - пистолет, 25 м - 29 июля:

Елена Костевич.



Стендовая стрельба - скит - 25 июля:

Ирина Маловичко.



Стрельба из лука - Индивидуальное первенство - 23 июля:

Вероника Марченко;

Анастасия Павлова;

Лидия Сиченникова.



Стрельба из лука - командное первенство - 25 июля:

Вероника Марченко;

Анастасия Павлова;

Лидия Сиченникова.



Смешанные команды

Пулевая стрельба - пневматический пистолет, 10 м - 27 июля:

Елена Костевич;

Олег Омельчук.



Стрельба из лука - командное первенство - 23 июля:

Вероника Марченко;

Анастасия Павлова;

Лидия Сиченникова;

Алексей Губнин.



Комбинированные виды спорта

Мужчины

Современное пятиборье - 5 августа:

Павел Тимощенко.



Женщины

Триатлон - 27 июля:

Юлия Елистратова.



Игровые виды спорта

Мужчины

Бадминтон - одиночный разряд - 25 июля:

Артем Почтарев.



Настольный теннис - одиночный разряд - 24 июля:

Лей Коу.



Женщины

Бадминтон - одиночный разряд - 25 июля:

Мария Улитина.

Теннис - одиночный разряд - 24 июля:

Элина Свитолина;

Даяна Ястремская.



Теннис - парный разряд - 24 июля:

Элина Свитолина;

Даяна Ястремская;

Людмила Киченок;

Надежда Киченок.



Настольный теннис - одиночный разряд - 24-25 июля:

Маргарита Песоцкая;

Анна Гапонова.