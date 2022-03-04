Подразделения ГСЧС провели масштабные учения

17:11 04 Июнь Киев, Украина

На базе Межрегионального центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) , который находится в городе Ромны на Сумщине, прошли масштабные учения всех подразделений ГСЧС.

В учениях приняли участие подразделения спасателей, саперов, авиаторов, кинологов и психологов, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Более 630 спасателей, 65 единиц специальной и авиационной техники, чрезвычайные ситуации на нескольких локациях сразу - это все специальное обучение комплексного применения наземных и авиационных сил ГСЧС (вертолеты Ми-8, Н-225 Airbus, пожарные самолеты Ан-32П)", - говорится в сообщении.

По легенде учений, произошло чрезвычайное происшествие и пожар. В зону бедствия прибыла воздушная и наземная разведка.

Экипаж вертолета совершил десантирование специалистов. Мобильная группа реагирования эвакуирует пострадавших, привлекая авиацию. Альпинистские группы продолжают проводить спасательные работы, кинологические расчеты находят под завалами пострадавших.



На следующем этапе, подразделения ГСЧС разворачивают сортировочную площадку временного пункта сбора пострадавших и организуют работу медицинских работников и психологов.





Во время учений спасатели также отработали возможный сценарий ликвидации последствий аварийного приземления самолета, разминирование территории и тушения лесного пожара, а также столкновения поезда с автобусом и автомобилем с возгоранием и потерпевшими.

Также, спасатели продемонстрировали новейшую технику, в частности мобильные госпитали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за несколько лет техническое оснащение спасателей, подготовка и методы преодоления чрезвычайных ситуаций улучшились в разы.