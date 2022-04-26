Подготовка к Новому году: в столице устанавливают главную елку страны

21:43 26 ноября Киев, Украина

На Софиевской площади начаты работы по сборке и монтажу главной елки страны, известно, что высота зимней красавицы будет 31 метр.

Торжественное открытие елки запланировано на субботу, 19 декабря.





На площадь уже завезли элементы конструкций, появилась спецтехника, а также бетонные блоки.

"Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. На его установку понадобится три дня. Дальше начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота — 31 метр", – рассказали в международном этнокультурном проекте Folk Ukraine, который организовывает новогодний праздник.

Также известно, что во время установки конструкций, чтобы не повредить плитку на площади, ее прикрыли специальным материалом.