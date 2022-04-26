Подготовка к Новому году: в столице устанавливают главную елку страны

На Софиевской площади начаты работы по сборке и монтажу главной елки страны, известно, что высота зимней красавицы будет 31 метр.
Торжественное открытие елки запланировано на субботу, 19 декабря.
На площадь уже завезли элементы конструкций, появилась спецтехника, а также бетонные блоки.
Также известно, что во время установки конструкций, чтобы не повредить плитку на площади, ее прикрыли специальным материалом.
Судя по всему, елку установят в центре площади, а не как в прошлые годы — сбоку. По предварительным данным, торжественное открытие елки в Киеве состоится в субботу, 19 декабря, при этом массового празднования не будет.
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