Подготовка к Новому году: в столице устанавливают главную елку страны

21:43 26 ноября Киев, Украина

На Софиевской площади начаты работы по сборке и монтажу главной елки страны, известно, что высота зимней красавицы будет 31 метр. 
 
Торжественное открытие елки запланировано на субботу, 19 декабря.

На площадь уже завезли элементы конструкций, появилась спецтехника, а также бетонные блоки.
фото: "стакана" для елки
"Это так называемый "стакан", в котором будет закреплена сама елка. На его установку понадобится три дня. Дальше начнутся работы по монтажу металлического каркаса елки. В этом году она будет искусственной и ее высота — 31 метр", – рассказали в международном этнокультурном проекте Folk Ukraine, который организовывает новогодний праздник.
Также известно, что во время установки конструкций, чтобы не повредить плитку на площади, ее прикрыли специальным материалом.
фото: установка главной елки страны
Судя по всему, елку установят в центре площади, а не как в прошлые годы — сбоку. По предварительным данным, торжественное открытие елки в Киеве состоится в субботу, 19 декабря, при этом массового празднования не будет. 