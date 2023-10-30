Поддержка Украины: Германия начала обучение украинских военных на Patriot

18:40 30 октября Киев, Украина

Германия начала обучение украинских военных в управлении зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в своем официальном Twitter-аккаунте в понедельник, 30 октября.
"Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная тренировка на Patriot",- говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом обучении участвует 61 украинский военный. Кроме того, 10 украинских языковых медиаторов начинают многонедельный курс обучения.