Поддержка Украины: Германия начала обучение украинских военных на Patriot

18:40 30 октября Киев, Украина





Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в своем официальном Twitter-аккаунте в понедельник, 30 октября. Германия начала обучение украинских военных в управлении зенитно-ракетным комплексом Patriot Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в своем официальном Twitter-аккаунте в понедельник, 30 октября.

"Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная тренировка на Patriot",- говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом обучении участвует 61 украинский военный. Кроме того, 10 украинских языковых медиаторов начинают многонедельный курс обучения.