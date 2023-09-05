Поддержка украинских беженцев: Израиль продлил программу помощи

18:38 18 августа Киев, Украина

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху принял решение продлить до конца 2023 года социальную и медицинскую помощь беженцам из Украины.



Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.



По его словам, речь идет о 14213 гражданах Украины, среди которых 3600 старше 65 лет и около 1500 детей.



Размер выплат, по сообщению Гендельмана, составит около 100 миллионов шекелей (около 970 миллионов гривен).