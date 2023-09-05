Поддержка украинских беженцев: Израиль продлил программу помощи

18:38 18 августа Киев, Украина

Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху принял решение продлить до конца 2023 года социальную и медицинскую помощь беженцам из Украины.

Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

По его словам, речь идет о 14213 гражданах Украины, среди которых 3600 старше 65 лет и около 1500 детей.

Размер выплат, по сообщению Гендельмана, составит около 100 миллионов шекелей (около 970 миллионов гривен).
"Одобренное решение указывает на приверженность нынешнему правительству принципу "Тикун Олам" – исправление мира, которое утратило свою гармонию. Это наша дань милосердию и сочувствию к людям, которые потеряли родину и убежище", - прокомментировал решение глава канцелярии премьера Йоси Шели.
Ранее, 9 августа, Израиль прекратил программу бесплатного медицинского страхования для беженцев из Украины от 60 лет. Об этом сообщила неправительственная организация "Израильские друзья Украины" (Israeli Friends of Ukraine).

После этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от намерений упразднить медицинское страхование для украинских беженцев.