Поддержка отраслей, страдающих от карантина, начнется уже на этой неделе - Денис Шмыгаль

15:04 16 ноября Киев, Украина

Во время онлайн-брифинга с мэрами городов, которое прошло в понедельник, 16 ноября, Денис Шмыгаль в очередной раз подчеркнул важность соблюдения ограничений карантина выходного дня и призвал мэров к совместной работе.