Поддержка отраслей, страдающих от карантина, начнется уже на этой неделе - Денис Шмыгаль

Во время онлайн-брифинга с мэрами городов, которое прошло в понедельник, 16 ноября, Денис Шмыгаль в очередной раз подчеркнул важность соблюдения ограничений карантина выходного дня и призвал мэров к совместной работе.
Так, по словам Шмыгаля, эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через две -три недели. Он также отметил, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата.
"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз является доказательством факта, что огромные потоки людей направляются в отрасль питания и развлечений", - сказал премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что карантин выходного дня позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.
"На сегодняшний день у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, по словам Шмыгаля, Кабмин параллельно работает над увеличением количества коек для больных COVID-19 и над поставками кислорода.
В свою очередь главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал "значительные результаты" от карантина выходного дня.
"Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста (больных - ред.) в неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", - заявил Ляшко.
Он добавил, что Минздрав сегодня переориентируется на закрытые коллективы, чтобы предотвратить вспышки в малых социальных группах, и призвал мэров к совместной работе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии