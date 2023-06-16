Поддержка от Тайваня: автомобили и водопроводные трубы для Николаева

14:59 29 мая Киев, Украина

Николаевский городской голова сообщает о получении гуманитарной помощи от правительства Тайваня.

Город получил шесть автомобилей для коммунальных служб и более 5 километров водопроводных труб различного диаметра.

Помощь была передана Николаеву через общественную организацию ANTS при поддержке тайваньского правительства.

Эти ресурсы будут использованы для поддержания и ремонта коммунальной инфраструктуры города.