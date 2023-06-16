Поддержка от Тайваня: автомобили и водопроводные трубы для Николаева

Николаевский городской голова сообщает о получении гуманитарной помощи от правительства Тайваня.
Город получил шесть автомобилей для коммунальных служб и более 5 километров водопроводных труб различного диаметра.
Помощь была передана Николаеву через общественную организацию ANTS при поддержке тайваньского правительства.
Эти ресурсы будут использованы для поддержания и ремонта коммунальной инфраструктуры города.
Город получил шесть автомобилей для коммунальных служб и более 5 километров водопроводных труб различного диаметра.
Помощь была передана Николаеву через общественную организацию ANTS при поддержке тайваньского правительства.
Эти ресурсы будут использованы для поддержания и ремонта коммунальной инфраструктуры города.
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