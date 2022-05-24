Подавляющее большинство украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны

14:12 24 мая Киев, Украина

Согласно результатам всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного 13-18 мая Киевским международным институтом социологии, 82% населения Украины считают недопустимыми любые территориальные уступки России ради мира.

Лишь 10% опрошенных считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, а 8% затруднились ответить.

в западных регионах 84% не готовы уступать территории, а8% — готовы на уступки;

в центре 85% против уступок; 9% готовы отдать территории;

в восточных регионах, где продолжаются активные бои, 68% против уступок, и еще 19% готовы на уступки;

в южных регионах 83% против уступок, а 9% готовы.