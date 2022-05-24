Подавляющее большинство украинцев не готовы уступать территории ради завершения войны

Согласно результатам всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного 13-18 мая Киевским международным институтом социологии, 82% населения Украины считают недопустимыми любые территориальные уступки России ради мира.
Лишь 10% опрошенных считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, а 8% затруднились ответить.
- в западных регионах 84% не готовы уступать территории, а8% — готовы на уступки;
- в центре 85% против уступок; 9% готовы отдать территории;
- в восточных регионах, где продолжаются активные бои, 68% против уступок, и еще 19% готовы на уступки;
- в южных регионах 83% против уступок, а 9% готовы.
Среди респондентов, проживающих сейчас на оккупированных территориях, 77% против любых территориальных уступок, но 18% готовы отдать некоторые территории. А среди респондентов, выехавших с оккупированных территорий после 24 февраля, 82% выступают против любых уступок, тогда как поддерживают их только 5% опрошенных.
Его проводили 13-18 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонов. Опросили 2 000 респондентов от 18 лет из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса (оккупированные территории до 24 февраля 2022 года). Опрос не проводился с гражданами, выехавшими из Украины после 24 февраля.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала: 2,4% — для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,5% — для показателей, близких к 10% и 1,1% — для показателей, близких к 5%.
В условиях войны, кроме формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение и определенное снижение репрезентативности. Однако социологи отмечают, что опросы все еще сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения.
Его проводили 13-18 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонов. Опросили 2 000 респондентов от 18 лет из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса (оккупированные территории до 24 февраля 2022 года). Опрос не проводился с гражданами, выехавшими из Украины после 24 февраля.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала: 2,4% — для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,5% — для показателей, близких к 10% и 1,1% — для показателей, близких к 5%.
В условиях войны, кроме формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение и определенное снижение репрезентативности. Однако социологи отмечают, что опросы все еще сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения.
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