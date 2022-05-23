Подача газа в Донецкую область прекращена - ОВА

В условиях бомбовых и ракетных ударов происходит разрушение и возгорание зданий. Значительно осложняет тушение огня наличие разрывов газопроводных сетей. Из-за продолжающихся боевых действий Донецкая область в ближайшее время может оказаться отключенной от газоснабжения. Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
По словам Кириленко, каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и это также затрудняет работу всей системы.
Он отметил, что в случае прекращения газоснабжения жители области должны будут перекрыть все газовые краны и ждать от местной администрации информации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ, а также ни в коем случае не вмешиваться в работу газовых сетей самостоятельно.
Как заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, подача газа в Донецкую область будет прекращена сегодня, 23 мая с 14:00.
По данным Донецкоблгаза, обстрелами поврежден магистральный газопровод, альтернативные источники поставок газа отсутствуют.
Как отметил Гончаренко, это не касается
Комарской ОТГ: с.Мирное, с.Искра, с.Поддубное, с.Зеленый Гай, с.Воскресенка, с.Новохатское
и Александровской ОТГ: с.Мирная Долина, с.Новознаменовка, с.Марьевка, с.Бузиновка, с.Знаменовка, с.Петровка Вторая, с.Никольское, с.Зелёный Брод, с.Новобахметьево, с.Новый Кавказ, с.Новоалександровка, с.Елизаветовка.
В этих общинах подключение от другого источника распределения природного газа.
Ранее сообщалось, что запасов газа в Луганской области хватит на два месяца.
Напомним, в освобожденных регионах почти восстановили газо- и электроснабжение.
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