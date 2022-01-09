Под Верховной Радой почтили память погибших гвардейцев первой Президентской бригады

15:46 31 Август Киев, Украина

Возле Верховной Рады почтили память гвардейцев, погибших 31 августа 2015 года в результате брошенной в них гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"На площади Конституции руководство Верховной Рады Украины, МВД , Национальной гвардии и народные депутаты почтили память гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко, которые 5 лет назад погибли во время выполнения служебного задания по охране общественного порядка. Тогда агрессивно настроенные участники митинга бросили в военнослужащих боевую гранату..." - говорится в сообщении.

Так, почтили память военнослужащих из воинской части 3027 Нацгвардии Дмитрия Сластникова, Игоря Дебрина, Александра Костини, Богдана Дацюка, погибших от взрыва ручной гранаты под стенами Верховной Рады Украины 31 августа 2015 года.



Напомним, 31 августа 2015 года после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием парламента начались стычки. Протестующие начали забрасывать стражей порядка петардами и дымовыми шашками, позже один из присутствующих бросил в группу силовиков боевую гранату. В происшествии под Радой пострадало около 150 человек.