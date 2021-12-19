Под стенами Верховной рады митинг за зеленую энергетику

12:57 17 Июль Киев, Украина

Украинские энергетики выступают против поправок к закону, который, по их мнению, негативно отразится на состоянии отрасли.

Сейчас государство уничтожает отрасль зеленой энергетики, в которой работает 30 000 украинцев. Украина жертвует собственной экологией в интересах олигархов, чьи предприятия загрязняют окружающую среду.

Об этом сообщается на Facebook-странице организатора.

Поправки к закону №3658 нарушают условия меморандума по изменению "зеленых" тарифов, на которые согласилась отрасль "зеленой" энергетики. В то же время, на производителей осуществляется целенаправленное давление, выработанная электроэнергия не оплачивается, что нарушает нормы действующего законодательства, - говорится в анонсе акции.

По словам активистов митинга в Киеве, сейчас долг государства перед инвесторами составляет более 17 млрд грн. и продолжает накапливаться.

Требования протестующих - сохранение отрасли, в которой работают тысячи высококвалифицированных технических специалистов, и которая ежегодно приносит бюджету Украины 20 млрд грн. налогов, а также десятки миллиардов гривен инвестиций в экономику нашего государства.