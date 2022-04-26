Под посольством РФ в Киеве напомнили о насильственных исчезновениях в Крыму

20:13 26 июля Киев, Украина

В поддержку жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму и их родных, под посольством Российской Федерации в Киеве прошла акция "Когда вы вернетесь".

Об этом сообщает общественная организация КрымSOS в Фейсбуке, 26 июля.

КрымSOS под посольством РФ в Киеве напомнил о насильственных исчезновениях на полуострове

Команда общественной организации КрымSOS провела 60-ю ежемесячную акцию в поддержку жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму и их родных под названием "Когда вы вернетесь", цель которой - напомнить украинскому обществу о жертвах насильственных исчезновений в оккупированном Крыму и вселить надежду, что пропавшие - живы, и рано или поздно они вернутся к своим семьям и в свои дома", - сказал аналитик КрымSOS Евгений Ярошенко.

Он сообщил, что в течение 2014-2016 годов в Крыму жертвами насильственных исчезновений стали 44 человека. Позднее 19 из них нашли живыми и свободными, трое оказались в местах несвободы, одного - экстрадировали, шесть человек были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего неизвестно.

"Это Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Арсен Алиев, Эскендер Ибраимов и Эрвин Ибрагимов", - напомнил Ярошенко.

По его словам, похищение людей в Крыму - это тактика российской власти по запугиванию местного населения, против которой необходимо бороться.

"Мы здесь в который раз собираемся для того, чтобы напомнить о том, что нужно добиваться правды, нужно задействовать все национальные, все международные механизмы, чтобы все 15 жертв насильственных исчезновений, о чьей судьбе неизвестно, были найдены. Чтобы заставить Россию ответить на многие вопросы", - сказал активист.

Участники акции "Когда вы вернетесь" обратились непосредственно к каждому из 15 пропавших без вести.



Например, Евгений Ярошенко обратился к Эрвину Ибрагимову: "Привет, Эрвин! В этом месяце у тебя был день рождения. Мы хотели тебя поздравить, но мы не знаем куда отправлять тебе подарок и открытки. Надеемся, что в следующем году мы сможем поздравить тебя лично".



Он также обратился к Тимуру Шаймарданову и Сейрану Зинединову, которые в марте 2014 года создали в Крыму общественную организацию "Украинский дом", которая объединяла сторонников территориальной целостности Украины.

"Возвращайтесь, у нас впереди еще много дел", - сказал Ярошенко.

Акции общественной организации КрымSOS начались в июне 2016 года - через месяц после похищения члена Бахчисарайского регионального меджлиса, члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова.



За Ибрагимовым следили еще с 2014 года, а пропал он в ночь с 24 на 25 мая 2016 года.



Камера наружного наблюдения зафиксировала, как на объездной дороге Бахчисарая его машину остановили люди в форме ГИБДД РФ на белом микроавтобусе с номерами Воронежской области. На записи видно, как Эрвин пытался уйти от преследователей, но его силой посадили в микроавтобус.