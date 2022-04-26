Под посольством РФ в Киеве напомнили о насильственных исчезновениях в Крыму

В поддержку жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму и их родных, под посольством Российской Федерации в Киеве прошла акция "Когда вы вернетесь".
Об этом сообщает общественная организация КрымSOS в Фейсбуке, 26 июля.
КрымSOS под посольством РФ в Киеве напомнил о насильственных исчезновениях на полуострове
Он сообщил, что в течение 2014-2016 годов в Крыму жертвами насильственных исчезновений стали 44 человека. Позднее 19 из них нашли живыми и свободными, трое оказались в местах несвободы, одного - экстрадировали, шесть человек были найдены мертвыми. О судьбе 15 человек до сих пор ничего неизвестно.
По его словам, похищение людей в Крыму - это тактика российской власти по запугиванию местного населения, против которой необходимо бороться.
Участники акции "Когда вы вернетесь" обратились непосредственно к каждому из 15 пропавших без вести.
Например, Евгений Ярошенко обратился к Эрвину Ибрагимову: "Привет, Эрвин! В этом месяце у тебя был день рождения. Мы хотели тебя поздравить, но мы не знаем куда отправлять тебе подарок и открытки. Надеемся, что в следующем году мы сможем поздравить тебя лично".
Он также обратился к Тимуру Шаймарданову и Сейрану Зинединову, которые в марте 2014 года создали в Крыму общественную организацию "Украинский дом", которая объединяла сторонников территориальной целостности Украины.
Акции общественной организации КрымSOS начались в июне 2016 года - через месяц после похищения члена Бахчисарайского регионального меджлиса, члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова.
За Ибрагимовым следили еще с 2014 года, а пропал он в ночь с 24 на 25 мая 2016 года.
Камера наружного наблюдения зафиксировала, как на объездной дороге Бахчисарая его машину остановили люди в форме ГИБДД РФ на белом микроавтобусе с номерами Воронежской области. На записи видно, как Эрвин пытался уйти от преследователей, но его силой посадили в микроавтобус.
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