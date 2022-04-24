Под офисом Зеленского задержали активистку Femen

25 ноября 2020 года начинается 16 дневная акция против насилия. В связи с этим одна из участниц и активисток Femen устроила перфоманс перед Офисом президента. Обнаженная девушка устроила небольшую акцию протеста под лозунгом «Долой насилие».

Работники полиции силой стащили обнаженную активистку из шара и задержали. Сейчас девушка находится в районном отделении полиции Печерского района.

Ее доставили уже в Печерское управление полиции. Выясняем информацию. Об открытии дела, то мы предоставим информацию чуть позже, - отметили в полиции.

В Femen прокомментировали, что акция была приурочена к Международному дню борьбы с насилием против женщин и они требуют, чтобы украинская власть немедленно ратифицировала Стамбульскую конвенцию.