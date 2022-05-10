Под офисом Зеленского стартовала установка арт-локации: начали с гигантского петуха

07:21 09 августа Киев, Украина

Вчера в столице начали установку арт-локации, посвященной творчеству Марии Примаченко. Под Офисом Президента уже установили скульптуру гигантского петуха.



Фотографию опубликовал в Facebook пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарюк.



Напомним, на улице Банковой, 11, в Киеве откроют арт-локацию - детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ". "Поэтому игровая площадка будет одинаково интересной как для детей, так и для взрослых.

Все посетители смогут лучше познакомиться с украинской культурой. Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями. Кстати, в творчестве художницы Марии Примаченко искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие. Каждый образ здесь уникален и прекрасен по-своему, именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", - сообщили ранее в ОП.