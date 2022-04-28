Под Мелитополем произошла “самоликвидация” ж/д моста

17:46 28 апреля Киев, Украина

У оккупантов произошла большая проблема под Мелитополем. Мост, по которому осуществлялось снабжение горючим, оружием и техникой из Крыма, "самоликвидировался".

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Мост расположен в селе Акимовка недалеко от Мелитополя и имел для оккупантов стратегическое значение.
"После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли – достанем их кругом",– написал Братчук.
Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, подрыв моста – дело рук партизан. В соцсетях пишут, что российские военные – в шоке, ведь объект находился под охраной. Теперь захватчики останавливают и производят обыск машин.
Тем временем украинский военный портал Defence Express пояснил, что железнодорожное сообщение значительно упрощало российским агрессорам организацию материально-технического обеспечения из временно оккупированного Крымского полуострова. Теперь же, как сообщается, “плечо” логистики рашистов для действий в районе линии столкновения в Запорожской области составляет около 220 км от Крыма.