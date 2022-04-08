Под Киевом на поле появился огромный герб Украины

12:45 09 июля Киев, Украина

Недалеко от аэропорта Борисполь на поле высеяли огромный государственный герб, который хорошо видно из самолета.

8 июля герб внесли в реестр как национальный рекорд Украины в категории «Наука и Технологии». Общая площадь поля с гербом составляет 60 тысяч квадратных метров.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства», – отметила Ветрова.

По ее информации, для высева герба подобрали современные удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными дольше.



Всего было высеяно 406 тысячи 270 семян. Высота герба составляет 245,3 метров, ширина – 138 метров, площадь – 33851,4 м2.