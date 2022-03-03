Под Харьковом взято в плен элитное подразделение войск РФ, - Арестович

06:53 03 Март Киев, Украина

Обман пропаганды Кремля все больше всплывает на верх. Не так сильна оказалась армия, не так крепок ее боевой дух, который разбился об украинский кулак. Позором стал крах на украинской земле для прославленных на московских парадах танкистов-кантемировцев.

Как сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск Российской Федерации.

"Под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это 1-я танковая армия - таманская дивизия, кантемировская дивизия и так далее", - рассказал он.

Арестович добавил, что другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят: "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - говорит советник главы ОП.

Говоря о тактических ошибках, которые допускает противник, он указал на сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева, а в других регионах появились "огромные дыры" (на юге, в центре и зоне ООС).