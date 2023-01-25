Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица

Очередная утрата для украинского спорта. От рук российских оккупантов погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица. 30-летний спортсмен с позывным "Опасный" оборонял Бахмут и был убит 23 января.
О смерти прославленного спортсмена сообщила Национальная федерация ММА Украины.
В 2019 году Кострица завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по ММА. А в 2021 году он стал обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам в весе 52 кг в Праге. На том турнире в Чехии сборная Украины была лучшей в молодежном командном зачете и третьей – во взрослом.
Также Кострица был участником фанатского движения киевского Динамо. На странице WBC Ультрас Динамо в Facebook появился пост, посвященный Эдуарду.
Напомним, ранее в боях под Бахмутом погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии