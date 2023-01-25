Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица

16:38 25 января Киев, Украина

Очередная утрата для украинского спорта. От рук российских оккупантов погиб победитель Кубка мира по ММА Эдуард Кострица. 30-летний спортсмен с позывным "Опасный" оборонял Бахмут и был убит 23 января.

О смерти прославленного спортсмена сообщила Национальная федерация ММА Украины.

"Воспитанник БК "Феникс" г. Киев, обладатель Кубка мира по ММА, вице-чемпион Европы по ММА и многократный чемпион Украины по смешанным единоборствам ММА в весовой категории 52,2 кг. Он был душой компании, надежной поддержкой для всех, испытывал прекрасное чувство юмора", – говорится в сообщении.

В 2019 году Кострица завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по ММА. А в 2021 году он стал обладателем Кубка мира по смешанным единоборствам в весе 52 кг в Праге. На том турнире в Чехии сборная Украины была лучшей в молодежном командном зачете и третьей – во взрослом.

Также Кострица был участником фанатского движения киевского Динамо. На странице WBC Ультрас Динамо в Facebook появился пост, посвященный Эдуарду.

"Смелый собрат и современный Герой Украины. Именно таким его запомнят все близкие и родные. Навеки в строю", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в боях под Бахмутом погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.