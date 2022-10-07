Под Аркой дружбы народов предлагают установить 15-метровую скульптуру «Призрака Киева»

18:35 07 октября Киев, Украина

Под Аркой дружбы народов, которую планируют переименовать в Арку свободы украинского народа, предлагают установить 15-метровую скульптуру «Призрака Киева»

Это проект команды Sarapii&Co. Он предполагает установку белого с позолотой монумента летчика-архангела, который механическими крыльями защищает маленькую девочку.

На спине «Призрака Киева» – самолет и 40 звезд, которые «по легенде должны символизировать количество сбитых самолетов врага».

Авторы скульптуры отмечают, что скульптура должна быть высотой в 15 метров, чтобы ее «было видно с высоты птичьего полета».



/>Арка дружбы народов – скульптурная композиция на территории Крещатого парка, вблизи Европейской площади, установлена в 1982 году к 60-летию создания СССР. Композиционно монумент состоит из трех элементов: арки из титана, бронзового памятника двум рабочим и скульптуры из гранита, изображающей сцену Переяславского совета.