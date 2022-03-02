«Почувствуй кино. Окунись в Европу»: в Украине пройдет онлайн-фестиваль европейского кино

18:27 02 Июнь Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в Фейсбуке. С 7 по 13 июня в Украине пройдет онлайн-фестиваль европейского кино European Film Festival (EUFF), на котором зрители смогут посмотреть любое количество фильмов фестиваля и почувствовать себя частью культуры 8 стран Европы.Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в Фейсбуке.

"Второй год подряд зрители смогут посмотреть фильмы на французском, немецком, венгерском, румынском, латышском, финском и даже редком галисийском языке с украинскими и английскими субтитрами", - говорится в посте.

Отмечается, что во время фестиваля зрители смогут ознакомиться с картинами европейских режиссеров, чьи работы стали участниками всемирно известных кинофестивалей в Каннах, Торонто, Гетеборге, американского фестиваля независимого кино Sundance и многих других.



Помимо основной программы, будет доступна подборка из восьми короткометражных фильмов об изменении климата и проблемы окружающей среды.



Инициатором проведения фестиваля выступает Представительство Европейского Союза в Украине совместно с европейскими культурными институтами. Лейтмотив этого года: «Почувствуй кино. Окунись в Европу! ».



Участие в кинофестивале бесплатное, необходимо только зарегистрироваться. Пользователь может посмотреть любое количество фильмов фестиваля.