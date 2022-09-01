Почти вдвое возросло количество жителей Украины, идентифицирующих себя гражданами своей страны

16:47 16 августа Киев, Украина

85% населения Украины считают себя, прежде всего, гражданами своей страны, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного

института социологии. Это почти вдвое больше, чем в 1992 году ( 45,6% ).

Среди разных социальных категорий населения (возрастных, региональных, лингво-этнических, гендерных) нет существенной разницы по этому показателю.



Опрос касался идентичности в территориальном и политическом контекстах. Жителем своего населенного пункта или региона себя считают чуть больше 6% украинцев. Гражданином мира или Европы себя назвали почти 4%. Около 3% считает себя представителем этноса или нации.

Гражданином бывшего Советского Союза себя чувствует чуть менее 1% опрошенных.

Среди молодежи гражданская идентичность превышает 85% людей. Также в этой группе нулевой показатель тех, кто считает себя гражданином бывшего СССР.



В самой старшей группе (70 и более лет) в качестве альтернативы гражданской идентичности чаще всего выбирали ощущение принадлежности к этносу, нации (7,1%), а также к числу граждан бывшего Советского Союза ( 3,2% ).



В восточных регионах Украины уровень преобладания гражданской идентичности составляет 80,7%, в западных - 85,6%.



Среди русскоязычных украинцев 81% считают себя прежде всего гражданами Украины, среди проживающих в Украине русскоязычных россиян таких 78%.



Гражданская идентичность украинцев усиливалась по причине революций 2004, 2013-2014 годов, а также вооруженной агрессии рф.