Почти половина украинских объектов подключены к теплу

16:36 04 ноября Киев, Украина

В настоящее время в Украине 45,6% объектов подключены к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В Киеве отапливается 78% зданий.



Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании 4 ноября, что в подземных газохранилищах накоплено 14,5 млрд кубов газа. По его словам, этих объемов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.

"Мы готовимся к любым сценариям. Накапливаем оборудование для генерации энергии в случае чрезвычайных ситуаций. Вчера провели координационное совещание со структурами ООН и USAID. Говорили о подготовке к зиме. От доноров уже получили 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время", - добавил министр.

Он подчеркнул, что пройти "стабильно отопительный сезон и обеспечить людей светом, водой и газом - это сейчас одна из главных задач".