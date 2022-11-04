Почти половина украинских объектов подключены к теплу

В настоящее время в Украине 45,6% объектов подключены к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В Киеве отапливается 78% зданий.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании 4 ноября, что в подземных газохранилищах накоплено 14,5 млрд кубов газа. По его словам, этих объемов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил на заседании 4 ноября, что в подземных газохранилищах накоплено 14,5 млрд кубов газа. По его словам, этих объемов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Он подчеркнул, что пройти "стабильно отопительный сезон и обеспечить людей светом, водой и газом - это сейчас одна из главных задач".
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