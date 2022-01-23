Почти половина населения Украины не знает точную дату аварии на ЧАЭС

19:04 10 Май Киев, Украина

Согласно данным опроса , который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), более половины украинцев смогли назвать точную дату аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Большинство респондентов смогли (69%) вспомнить год, в котором произошла авария. Точную дату назвали более половины опрошенных (52%).

"Несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине аварии, почти треть населения Украины (31%) не смогла вспомнить год аварии, почти половина населения (48%) не знает точную дату", - прокомментировали в КМИС.

При этом, если сравнить данные с прошлогодними, то доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии, выросла с 40% до 52%.