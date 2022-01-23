Почти половина населения Украины не знает точную дату аварии на ЧАЭС

19:04 10 Май Киев, Украина

Согласно данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), более половины украинцев смогли назвать точную дату аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
 
Большинство респондентов смогли (69%) вспомнить год, в котором произошла авария. Точную дату назвали более половины опрошенных (52%).
"Несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине аварии, почти треть населения Украины (31%) не смогла вспомнить год аварии, почти половина населения (48%) не знает точную дату", - прокомментировали в КМИС.
При этом, если сравнить данные с прошлогодними, то доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии, выросла с 40% до 52%.

Опрос проводили с 13 по 15 апреля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего опросили 2001 респондента.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. На момент трагедии на станции работали четыре энергоблока. Еще два аналогичных строились.