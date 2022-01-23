Почти половина населения Украины не знает точную дату аварии на ЧАЭС

Согласно данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), более половины украинцев смогли назвать точную дату аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Большинство респондентов смогли (69%) вспомнить год, в котором произошла авария. Точную дату назвали более половины опрошенных (52%).
При этом, если сравнить данные с прошлогодними, то доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии, выросла с 40% до 52%.
Опрос проводили с 13 по 15 апреля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего опросили 2001 респондента.
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. На момент трагедии на станции работали четыре энергоблока. Еще два аналогичных строились.
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