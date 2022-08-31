Почти две трети украинцев думают, что сейчас сильный лидер для Украины важнее демократии

17:20 18 августа Киев, Украина

Почти две трети украинцев (64%) думают, что сильный лидер для Украины сейчас важнее демократии. Демократию и плюрализм приоритетными называют 16%, говорится в исследовании КМИС.



Также почти две трети украинцев (62%) считают, что во время войны недопустима даже конструктивная критика власти . А 79% говорят, что президент должен вмешиваться в деятельность парламента и правительства по усилению обороны.



В то же время, почти треть респондентов (32%) считают, что во время войны должна сохраняться политическая конкуренция, 16% выступают за четкое распределение полномочий. Приверженцами демократии себя называют 27% опрошенных.



Почти половина респондентов (48%) сказала, что сейчас нужно учитывать права и интересы граждан даже в том случае, если они расходятся с интересами государства. Более трети ( 37% ) убеждены, что кто-либо должен иметь возможность публично выражать свою позицию, не опасаясь преследований властей.



Относительно привлечения к уголовной ответственности за сотрудничество с оккупантами мнения опрошенных разделились. К примеру, 69% респондентов считают, что нужно наказать тех, кто занял руководящие должности в оккупационной администрации. Но когда речь идет о врачах,

согласившихся оказывать медицинскую помощь по российским стандартам, 66% считают, что их не нужно привлекать к ответственности.

Также исследователи определяли лидеров мнений украинцев, то есть публичных лиц, за сообщениями которых они следят. 29% назвали Владимира Зеленского, 14% – Алексея Арестовича, 12% – Олега Жданова. Другие «лидеры мнений»: Валерий Залужный (9%), Сергей Притула (9%), Виталий Ким (4%), Михаил Подоляк (4%), Алексей Резников (3%), Дмитрий Гордон (3%), Юрий Бутусов (3%). В то же время 44% респондентов спонтанно затруднились назвать ни одной конкретной фамилии.



Среди различных источников информации больше опрошенных доверяют телемарафону «Единые новости» – 57%. Также 13% респондентов за последнюю неделю получали информацию по какому-либо российскому ресурсу. 89% объясняли это тем, что хотели узнать точку зрения россиян и как им подают информацию, и только 2% ответили, что посещали российские ресурсы из-за сомнений в украинских источниках.



Вместе с тем многие украинцы скептически оценивают свою ориентировку в информационном поле. 40% утверждают, что из-за большого количества источников трудно определить, где именно правда (при этом 52% уверены, что могут определить один или несколько правдивых источников). Но о доступе к определенной информации мнения разделились : 57% считают, что СМИ должны честно и полностью доносить до

общественности информацию, а 40% – что доводить до общественности нужно не всю информацию.