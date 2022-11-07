Почти 90% украинцев считают, что наша страна станет успешной и войдет в ЕС

12:41 07 ноября Киев, Украина

Согласно результатам опрос а Киевского международного института социологии, почти 90% украинцев убеждены, что через 10 лет Украина будет успешным государством, которое войдет в состав Евросоюза.

В частности, во время опроса респондентам предлагалось выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины – оптимистическим или пессимистическим – они в большей степени согласны. Как выяснилось, 88% украинцев считают, что через десять лет Украина будет успешной страной в составе ЕС. При этом среди них 63% полностью разделяют такой взгляд, а, скорее, соглашаются — 26%.

"Вместо этого у 5% респондентов есть пессимистические ожидания, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей", — отмечают социологи.

При этом самый большой оптимизм наблюдается среди жителей запада Украины, однако фактически во всех регионах абсолютное большинство смотрят в будущее Украины с надеждой - от 90% на западе до 76% на востоке. Социологи объясняют это тем, что на востоке Украины, в Харьковской и Донецкой областях уровень разрушений и обстрелов особенно интенсивный.

"Несмотря на это, 76% верят в лучшее будущее (и только 14% видят в будущем руину). Важно также обратить внимание на Юг, который отмечает также интенсивные боевые действия, но где 89% видят Украину успешной через 10 лет (при только 7% пессимистов)", — сообщает КМИС.

При этом среди всех возрастов абсолютное большинство оптимистично оценивают будущее Украины. В частности, среди 18-29 годовых этот показатель составляет 94%.



Кроме того, среди респондентов-оптимистов 96% заявили, что готовы испытывать материальные трудности 3-5 лет, если в результате Украина станет успешной страной и членом Европейского Союза.





