Почти 80% украинцев поддерживают массовое тестирование и изоляцию больных c COVID-19

15:01 04 декабря Киев, Украина

Опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что 79% граждан Украины считают массовое тестирование населения необходимым, а также выступают за изоляцию людей, у которых выявили COVID-19

Отмечается, что опрос был проведен 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

"79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средства борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения - 17%. В эффективность такого мероприятия верят 73%, не верят - 19%", - говорится в результатах опроса.

В опросе приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.