Почти 80% украинцев поддерживают массовое тестирование и изоляцию больных c COVID-19

Опрос Социологической группы "Рейтинг" показал, что 79% граждан Украины считают массовое тестирование населения необходимым, а также выступают за изоляцию людей, у которых выявили COVID-19.
Отмечается, что опрос был проведен 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
В опросе приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
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