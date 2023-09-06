Почти 89% украинцев гордятся своим гражданством - опрос

Около 89% украинцев гордятся своим гражданством. Гордость за свое гражданство сейчас самая высокая за все годы независимости Украины.
К таким выводам пришли социологи Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, которые провели опрос перед Днем Независимости.
Больше всего людей гордятся своим гражданством в западных областях (95%), центральных (90%) и южных (89%), несколько меньше – на востоке Украины (76%).
События в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?
Почти половина украинцев (49%) считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, около трети (32%) – что в неправильном, остальные не определились.
Распад СССР – положительное историческое событие?
Большинство украинцев (69%) считают распад СССР положительным историческим событием. Более всего такое мнение распространено среди жителей Запада Украины (91%). На Юге такое мнение несколько менее распространено (42%), но и массовой выраженной ностальгии по СССР там тоже не наблюдается (23%), зато в этом макрорегионе больше тех, кто не определился с ответом (35%).
За годы независимости Украины произошло больше положительного или отрицательного?
Около 40% украинцев считают, что за годы независимости Украины произошло больше положительных событий, еще 40% сказали, что произошло сколько-нибудь положительного, столько и негативного. Наибольшее количество положительных оценок зафиксировано на Западе нашей страны (59%), несколько меньше – на Юге (26%), но во всех регионах не более 15% считают, что за годы независимости произошло больше негативного.
Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, поддержали бы украинцы независимость Украины?
Если бы референдум о государственной независимости Украины проходил сегодня, абсолютное большинство украинцев (82%) поддержали бы независимость Украины. Больше всего тех, кто поддержал бы независимость – на Западе нашей страны (94%), на Юге и Востоке – 68% и 70% соответственно. Против – 3% в целом по стране, причем на Западе таких менее 1%, а на Востоке – около 7%.
Поддержка независимости сейчас самая высокая за последние более 20 лет. Поддержка выросла даже по сравнению с периодом 2014-2021 годов, когда она уже доминировала по сравнению с периодами до 2014 года.
Готовы ли украинцы к компромиссам с рф и каким именно?
Большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев. Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше – 18% украинцев. На сокращение ВСУ в мирное время, якобы обсуждаемое в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17–18% опрошенных.
Что должно делать украинское военно-политическое руководство, если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв гражданского населения?
Относительное большинство, 42% украинцев, считают, что если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что. Еще 21% респондентов предпочел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки россии. Еще 23% опрошенных считают, что в таком случае следует начать переговоры с агрессором о прекращении войны.
К таким выводам пришли социологи Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, которые провели опрос перед Днем Независимости.
Больше всего людей гордятся своим гражданством в западных областях (95%), центральных (90%) и южных (89%), несколько меньше – на востоке Украины (76%).
События в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?
Почти половина украинцев (49%) считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, около трети (32%) – что в неправильном, остальные не определились.
Распад СССР – положительное историческое событие?
Большинство украинцев (69%) считают распад СССР положительным историческим событием. Более всего такое мнение распространено среди жителей Запада Украины (91%). На Юге такое мнение несколько менее распространено (42%), но и массовой выраженной ностальгии по СССР там тоже не наблюдается (23%), зато в этом макрорегионе больше тех, кто не определился с ответом (35%).
За годы независимости Украины произошло больше положительного или отрицательного?
Около 40% украинцев считают, что за годы независимости Украины произошло больше положительных событий, еще 40% сказали, что произошло сколько-нибудь положительного, столько и негативного. Наибольшее количество положительных оценок зафиксировано на Западе нашей страны (59%), несколько меньше – на Юге (26%), но во всех регионах не более 15% считают, что за годы независимости произошло больше негативного.
Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, поддержали бы украинцы независимость Украины?
Если бы референдум о государственной независимости Украины проходил сегодня, абсолютное большинство украинцев (82%) поддержали бы независимость Украины. Больше всего тех, кто поддержал бы независимость – на Западе нашей страны (94%), на Юге и Востоке – 68% и 70% соответственно. Против – 3% в целом по стране, причем на Западе таких менее 1%, а на Востоке – около 7%.
Поддержка независимости сейчас самая высокая за последние более 20 лет. Поддержка выросла даже по сравнению с периодом 2014-2021 годов, когда она уже доминировала по сравнению с периодами до 2014 года.
Готовы ли украинцы к компромиссам с рф и каким именно?
Большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев. Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили несколько больше – 18% украинцев. На сокращение ВСУ в мирное время, якобы обсуждаемое в Стамбуле в 2022 году, готовы согласиться не более 13% украинцев. Предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю готовы не более 17–18% опрошенных.
Что должно делать украинское военно-политическое руководство, если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв гражданского населения?
Относительное большинство, 42% украинцев, считают, что если агрессор усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что. Еще 21% респондентов предпочел бы попытаться заморозить конфликт, но не идти на уступки россии. Еще 23% опрошенных считают, что в таком случае следует начать переговоры с агрессором о прекращении войны.
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