Почти 51 тысяча украинских учеников стали переселенцами

В настоящее время в Украине почти 51 тысяча детей были вынуждены покинуть свои дома и приобщились к учебе в областях фактического проживания.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
В начале полномасштабного российского вторжения МОН рекомендовало учебным заведениям отправить детей на двухнедельные каникулы. В ряде областей учебы начали восстанавливать уже в начале марта. Сейчас все заведения общего среднего образования организовали образовательный процесс на дистанционке только в 13 областях, еще в девяти часть школ работает дистанционно, в части объявили о каникулах, а остальные вообще временно остановили занятия.
Полностью остановили образовательный процесс только в двух областях, а в одной в МОН до сих пор отсутствует информация из-за активных боевых действий.
Детям и учителям советуют использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн" или же учиться в частных школах, которые предоставили бесплатный доступ к обучению на своих платформах.
Кроме этого, работает Всеукраинское онлайн-расписание, а трансляции видеоуроков для школьников 5-11-х классов проводят на телеканалах ПлюсПлюс, Пиксель и Общественное, а также платформах онлайн-телевидения Megogo, Киевстар ТВ, 1+ 1 видео, sweet. tv и Volia tv.
Относительно заведений дошкольного образования, Шкарлетт сообщил, что в восьми областях часть садов использует элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителям, еще в шести областях некоторые возобновили свою работу в привычном формате, а в остальных образовательный процесс не происходит.
В настоящее время, по данным Офиса генерального прокурора, из-за российских бомбардировок и обстрелов поврежденными остаются 733 учебных заведения, из которых 74 разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
В начале полномасштабного российского вторжения МОН рекомендовало учебным заведениям отправить детей на двухнедельные каникулы. В ряде областей учебы начали восстанавливать уже в начале марта. Сейчас все заведения общего среднего образования организовали образовательный процесс на дистанционке только в 13 областях, еще в девяти часть школ работает дистанционно, в части объявили о каникулах, а остальные вообще временно остановили занятия.
Полностью остановили образовательный процесс только в двух областях, а в одной в МОН до сих пор отсутствует информация из-за активных боевых действий.
Детям и учителям советуют использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн" или же учиться в частных школах, которые предоставили бесплатный доступ к обучению на своих платформах.
Кроме этого, работает Всеукраинское онлайн-расписание, а трансляции видеоуроков для школьников 5-11-х классов проводят на телеканалах ПлюсПлюс, Пиксель и Общественное, а также платформах онлайн-телевидения Megogo, Киевстар ТВ, 1+ 1 видео, sweet. tv и Volia tv.
Относительно заведений дошкольного образования, Шкарлетт сообщил, что в восьми областях часть садов использует элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителям, еще в шести областях некоторые возобновили свою работу в привычном формате, а в остальных образовательный процесс не происходит.
В настоящее время, по данным Офиса генерального прокурора, из-за российских бомбардировок и обстрелов поврежденными остаются 733 учебных заведения, из которых 74 разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
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