Почти 40% украинцев остаются безработными из-за войны

20:25 28 апреля Киев, Украина





В марте не работавших было 53%, а в начале апреля – 41%.



Половина опрошенных (54%), потерявших работу на время войны, верят, что смогут вернуться на прежнее место работы, а 40% – не верят.



Также оставшиеся без работы две трети респондентов готовы сменить место работы: 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны. Больше тех, кто готов Более трети украинцев (39%) остаются безработными из-за войны по состоянию на конец апреля, свидетельствует свежий опрос социологической группы «Рейтинг».В марте не работавших было 53%, а в начале апреля – 41%.Половина опрошенных (54%), потерявших работу на время войны, верят, что смогут вернуться на прежнее место работы, а 40% – не верят.Также оставшиеся без работы две трети респондентов готовы сменить место работы: 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны. Больше тех, кто готов

изменить свою профессию и место работы среди жителей восточных регионов.

В общей сложности к работе вернулось 59% опрошенных (в марте таковых было 46%). В частности, возросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%). 24% работают частично или удаленно, а 3% – начали работать на новой

работе.

Кроме того, 20% респондентов отметили, что им пришлось сменить место жительства (по сравнению с мартом, показатель не изменился). Но с начала апреля несколько уменьшилось количество планирующих возвращаться домой в ближайшее время (с 29% до 22%). Зато стало больше тех, кто хотел бы вернуться, но чуть позже (с 24% до 31%). Почти не изменилось количество тех, кто намерен вернуться домой, но после войны (43%).



70% поддерживают возможную мобилизацию мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии, не поддерживают только 6%. Чаще такой инициативы выступают старшие опрошенные, относительно меньше поддерживает молодежь.



Опрос проводился 26 апреля среди тысяч взрослых респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).