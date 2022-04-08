Почти 40 правозащитных организаций призвали Генассамблею исключить рф из Совета ООН по правам человека

14:13 06 апреля Киев, Украина





Об этом говорится в открытом заявлении.



После начала полномасштабного российского вторжения в Украину с призывом исключить Россию из Совета выступили США и Великобритания . Так, 5 апреля на заседании Совбеза ООН постпред США при Организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ "не должна занимать авторитетное место в органе, единственной целью которого является соблюдение Правозащитники из Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Хорватии, Грузия, Норвегии, Польши и Сербии призывают Генассамблею ООН исключить Россию из Совета ООН по правам человека.Об этом говорится в открытом заявлении.После начала полномасштабного российского вторжения в Украину с призывом исключить Россию из Совета выступили США и Великобритания . Так, 5 апреля на заседании Совбеза ООН постпред США при Организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ "не должна занимать авторитетное место в органе, единственной целью которого является соблюдение прав человека" и добавила - российское членство является не только проявлением высшей степени лицемерия, но и создает опасность, ведь страна использует Совет как платформу для лживой пропаганды.

"Очередная ложь (по действиям российских оккупантов, в частности, на Киевщине - ред.), которую мы слышим от российского представителя, является еще одним доказательством, что им не место в Совете ООН по правам человека", - сказала она.

Правозащитники, подписавшие обращение в Генеральную ассамблею ООН, отмечают, что действия России в Украине являются частью широкой и длительной борьбы российских властей против соблюдения прав человека и правозащитников, а российское влияние во всем регионе препятствует демократическим преобразованиям. Влияние на это проводит Россия, в частности, заявки на действия Русской православной церкви Московского патриархата и радикальных ультраправых группировок.

“В России правозащитники и организации, агитирующие за свободные и честные выборы, соблюдение прав женщин и прав религиозных, этнических, сексуальных и гендерных меньшинств, а также борющиеся с коррупцией и ухудшением состояния окружающей среды сталкиваются с наибольшей угрозой со стороны властей . Действительно, работа правозащитников и организаций в Российской Федерации еще никогда не была столь сложной и опасной”, – говорят правозащитники.

Под заявлением поставили подпись уже около четырех десятков организаций.



Голосование по исключению России из Совета по правам человека ООН может состояться уже на этой неделе, 6-7 апреля. Для этого необходима поддержка двух третей из 193 членов Генеральной ассамблеи.



Последней страной, которую исключали из Совета, была Ливия. Сделали это в феврале 2011 года. К такому шагу прибегли из-за насилия против протестующих со стороны сил, лояльных тогдашнему лидеру страны Муаммару Каддафи . Каддафи убили в октябре 2011 года.



Совет ООН по правам человека со штаб-квартирой в Женеве был создан в 2006 году на основе комиссии, действовавшей с 1946-го. Она состоит из 47 членов, избираемых через Генеральную ассамблею благодаря прямому тайному голосованию по принципу географического распределения:

13 мест для стран Африки;

13 – для стран Азии;

6 – для стран Восточной Европы;

8 – для стран Латинской Америки и Карибского бассейна;

7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).

Остальные государства имеют статус наблюдателя. Совет возглавляет Верховный Комиссар ООН по правам человека, а члены Совета выполняют свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на переизбрание после двух сроков членства.



Совет, среди прочего, проводит оценку ситуаций в сфере прав человека в каждом из государств-членов ООН, а также дает экспертные заключения и проводит консультации по тематическим вопросам в области соблюдения прав человека.