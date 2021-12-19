Почти 3 миллиарда человек никогда не пользовались Интернетом

14:28 01 Декабрь Киев, Украина





Таковы данные Международного союза электросвязи



Приблизительное количество пользователей интернета исследователи оценивают в 4,9 миллиарда, однако еще в 2019 году таких людей было на 800 миллионов меньше, а потому прирост называют самым большим за десятилетие. В то же время даже среди почти 5 миллиардов "пользователей" многие сотни миллионов могут лишь изредка выходить в сеть через общие устройства со скоростями, заметно ограничивающие полезность таких подключений.



Теоретически 95% людей в мире могут получить доступ к мобильной широкополосной сети 3G или 4G, однако миллиарды из них не подключаются, потому что не имеют устройств и услуг или у них отсутствуют цифровые навыки.



С 2019 года в развивающихся странах уровень проникновения интернета вырос более чем на 13%, а в 46 наименее развитых странах средний рост превысил 20%. Однако пропасть между пользователями и непользователями существует именно в наименее развитых странах, где почти Несмотря на то, что в первый год пандемии во всем мире выросло более чем на 10% количество пользователей интернета , до сих пор в мире 2,9 миллиарда человек ни разу не выходили онлайн, а большинство этих людей живут в развивающихся странах.Таковы данные Международного союза электросвязи ООН Приблизительное количество пользователей интернета исследователи оценивают в 4,9 миллиарда, однако еще в 2019 году таких людей было на 800 миллионов меньше, а потому прирост называют самым большим за десятилетие. В то же время даже среди почти 5 миллиардов "пользователей" многие сотни миллионов могут лишь изредка выходить в сеть через общие устройства со скоростями, заметно ограничивающие полезность таких подключений.Теоретически 95% людей в мире могут получить доступ к мобильной широкополосной сети 3G или 4G, однако миллиарды из них не подключаются, потому что не имеют устройств и услуг или у них отсутствуют цифровые навыки.С 2019 года в развивающихся странах уровень проникновения интернета вырос более чем на 13%, а в 46 наименее развитых странах средний рост превысил 20%. Однако пропасть между пользователями и непользователями существует именно в наименее развитых странах, где почти

три четверти человек никогда не были онлайн. В то же время женщин исследователи называют особо маргинализированными в этом процессе.и.

В общем, гендерный разрыв в сети сокращается, а в развитых странах его удалось почти преодолеть, потому что там 89% мужчин и 88% женщин пользуются сетью. Разделение остается особенно заметным в Африке, где 35% мужчин и 24% женщин бывают онлайн, и в арабских государствах: 68% мужчин по сравнению с 56% женщин-пользователей.



Существует разрыв между городами и селами, который исследователи хотя и называют менее серьезным вызовом для развитых стран, но подчеркивают его серьезность для цифрового подключения в остальном мире. Люди в городах вдвое чаще пользуются Интернетом, чем в сельской местности: 76% против 39% соответственно. В менее развитых странах этот показатель составляет 47% против 13%.



В целом младшие люди больше пользуются интернетом, поэтому в сети пользователей в возрасте от 15 до 24 лет насчитали примерно 71%. В других возрастных группах этот показатель составляет 57%. Разрыв поколений отражается во всех регионах, но ярче всего проявляется в наименее развитых странах, где 34% молодых людей имеют связь по сравнению с лишь 22% остального населения.



ООН еще в 2016 году приняла резолюцию, распространившую права, предусмотренные Декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах на интернет-пространство. В

документе одна из ведущих ролей отводилась именно вопросу улучшения доступа к интернету как к движущей силе прогресса.

Совет Европы с 2003 года обращает внимание на доступ к интернету и поощряет своих членов к предоставлению его всем без дискриминации и по доступной цене. В таких странах, как Франция, Конституционный суд провозгласил доступ к интернету основополагающим правом человека, а в Греции об электронном распространении информации упоминают в конституции.



В 2010 году для Всемирной службы BBC проводили опрос и, которое к тому времени показало, что почти четверо из пяти пользователей интернета и непользователей во всем мире считали, что доступ к сети является одним из фундаментальных прав: 50% полностью соглашались с этим утверждением, 29% частично согласились, 9% были не совсем согласны, а по 6% категорически не соглашались или не могли ответить на этот вопрос.



В Украине, как показало проведенное 2019 исследование, количество пользователей интернета было на уровне 22,9 миллиона. Доступ к сети до сих пор нигде не закреплен в украинском законодательстве. Закон "О телекоммуникациях" определяет перечень общедоступных телекоммуникационных услуг, однако охватывает только универсальный доступ к подключению к общим сетям фиксированной связи, местной телефонной связи, вызову служб экстренной помощи, услуг справочных служб и связи с помощью таксофонов. .