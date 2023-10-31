Почти 2 млрд гривен получили 19 тыс. украинских семей, пострадавших от агрессии рф - Шмыгаль

Через программу "еВідновлення", более 19 тысяч украинских семей уже получили выплаты в общей сумме 1,5 миллиарда гривен за ущерб, нанесенный их имуществу в результате российской агрессии.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Он также подчеркнул, что наибольшая потребность в поддержке видна в Харьковской, Киевской и Николаевской областях, и призвал местные власти действовать оперативно при регистрации убытков и рассмотрении заявок.
Шмыгаль уточнил, что поступило около 5 тысяч обращений от граждан относительно утраченного имущества, и 346 сертификатов были сгенерированы через систему "Дії", каждый из которых имеет среднюю сумму около 2 миллионов гривен, предоставляя ресурсы для приобретения нового жилья.
Также он отметил, что еще одним важным компонентом программы являются компенсации за собственные ремонты, которые начнут выплачиваться с 2024 года.
Премьер-министр упомянул о льготной ипотеке "еОселя", которой уже воспользовались более 4,3 тысяч семей, получив льготные кредиты на общую сумму 6,3 миллиарда гривен. Эта ипотека стимулирует развитие строительной отрасли, которая имеет важное значение для компенсации убытков в жилищном фонде, причиненных в результате вооруженных конфликтов.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Он также подчеркнул, что наибольшая потребность в поддержке видна в Харьковской, Киевской и Николаевской областях, и призвал местные власти действовать оперативно при регистрации убытков и рассмотрении заявок.
Шмыгаль уточнил, что поступило около 5 тысяч обращений от граждан относительно утраченного имущества, и 346 сертификатов были сгенерированы через систему "Дії", каждый из которых имеет среднюю сумму около 2 миллионов гривен, предоставляя ресурсы для приобретения нового жилья.
Также он отметил, что еще одним важным компонентом программы являются компенсации за собственные ремонты, которые начнут выплачиваться с 2024 года.
Премьер-министр упомянул о льготной ипотеке "еОселя", которой уже воспользовались более 4,3 тысяч семей, получив льготные кредиты на общую сумму 6,3 миллиарда гривен. Эта ипотека стимулирует развитие строительной отрасли, которая имеет важное значение для компенсации убытков в жилищном фонде, причиненных в результате вооруженных конфликтов.
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