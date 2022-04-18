Почти 20% абитуриентов не смогли пройти ВНО по истории Украины

17:35 19 июля Киев, Украина

Пятая часть абитуриентов не прошла внешнее независимое оценивание (ВНО) по истории Украины, эти дети абсолютно не ориентируются в исторической хронологии, сказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

"Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями. И абсолютно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии – что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет", – рассказал Бойко во время пресс-конференции на тему: Объяснить 30%: как украинцы оценивают образование и поступление в условиях пандемии.

По его словам, эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. Также эти абитуриенты, получив полное среднее образование в период независимости Украины, не способны вспомнить или помнить четыре канонических события, которые привели к независимости государства.