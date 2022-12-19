Почти 236 тыс генераторов завезли в Украину без налогов

В Украину в общей сложности завезли 236 тысяч генераторов, 92% из которых были привезены физическими лицами и 8% - физические.
В общей сложности за 2022 год в Украину завезли 510,3 тысячи электрогенераторов. Почти половина из них - после отмены пошлин и НДС.
В общей сложности за 2022 год в Украину завезли 510,3 тысячи электрогенераторов. Почти половина из них - после отмены пошлин и НДС.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его данным, по состоянию на 19 декабря в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235,9 тысяч генераторов. Из них 92% (217,3 тысяч) завезли юридические лица, и 8% (18,6 тысяч) - физические.
В Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину импортировано 500 тыс. маломощных генераторов, но для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных установок.
По его данным, по состоянию на 19 декабря в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235,9 тысяч генераторов. Из них 92% (217,3 тысяч) завезли юридические лица, и 8% (18,6 тысяч) - физические.
В Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину импортировано 500 тыс. маломощных генераторов, но для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных установок.
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