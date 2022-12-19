Почти 236 тыс генераторов завезли в Украину без налогов

16:59 19 декабря Киев, Украина





В общей сложности за 2022 год в Украину завезли 510,3 тысячи электрогенераторов. Почти половина из них - после отмены пошлин и В Украину в общей сложности завезли 236 тысяч генераторов , 92% из которых были привезены физическими лицами и 8% - физические.В общей сложности за 2022 год в Украину завезли 510,3 тысячи электрогенераторов. Почти половина из них - после отмены пошлин и НДС

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.



По его данным, по состоянию на 19 декабря в Украину импортировано на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины 235,9 тысяч генераторов. Из них 92% (217,3 тысяч) завезли юридические лица, и 8% (18,6 тысяч) - физические.



В Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.



Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину импортировано 500 тыс. маломощных генераторов, но для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных установок.