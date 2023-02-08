Почти 18 миллионов украинцев нуждаются в помощи - ООН

14:31 08 февраля Киев, Украина

В результате войны в Украине в помощи нуждаются 17,6 миллиона человек, что составляет почти 40% населения страны.

Об этом заявил координатор чрезвычайной помощи, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

"Трагедия продолжается, и конца ей не видно. В преддверии ужасной годовщины (полномасштабного вторжения, — ред.) нам придется еще многое сделать в плане гуманитарной помощи, и мы можем делать больше", — заявил он.

Гриффитс отметил, что более 7 тысяч мирных жителей Украины, по его словам, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН.

"Конечно, реальные цифры гораздо выше", – сказал замгенсека.

Вит также отметил, что более восьми миллионов украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны – многие из них живут в коллективных центрах.