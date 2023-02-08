Почти 18 миллионов украинцев нуждаются в помощи - ООН

В результате войны в Украине в помощи нуждаются 17,6 миллиона человек, что составляет почти 40% населения страны.
Об этом заявил координатор чрезвычайной помощи, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.
Гриффитс отметил, что более 7 тысяч мирных жителей Украины, по его словам, были убиты. Это данные, которые удалось подтвердить ООН.
Вит также отметил, что более восьми миллионов украинцев были вынуждены бежать в соседние страны, 5,3 млн человек перемещены внутри страны – многие из них живут в коллективных центрах.
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