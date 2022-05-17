Почетное звание "Мать-героиня" заслужила 901 украинка

18:37 15 декабря Киев, Украина

Более 900 украинских многодетных матерей за свой вклад в здоровье и образование детей, удостоены звания Мать-героиня

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.



Президент подписал Указ №568/2020 от 15 декабря 2020 года "О присвоении почетного звания "Мать-героиня".



Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развитие их творческих способностей, формирование высоких духовных и моральных качеств награждена 901 украинская женщина.



Почетное звание "Мать-героиня" присвоено многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.