Почему ЗАЗ может прекратить выпуск Renault

09:30 30 октября Киев, Украина

Народные депутаты Украины во главе с Робертом Горватом намерены усилить запрет импорта автомобилей из Российской Федерации еще и запретом на ввоз комплектующих для них. Прошение об этом уже направлено премьер-министру Украины.

Последствиями такого запрета может стать прекращение производства автомобилей на ЗАЗ , работа которого возобновилась в начале осени. Сейчас на заводе выпускаются машины LADA и Renault

"Кабинет Министров Украины должен принять меры относительно продолжения действия постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1147" О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" и постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации", — отметил Горват.

Напоследок нардеп отметил необходимость внесения шасси и кузовов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 по товарным позициям 8706, 8707 согласно УКТВЭД (происходящих из Российской Федерации) в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины.