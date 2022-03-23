Почему ЗАЗ может прекратить выпуск Renault

Народные депутаты Украины во главе с Робертом Горватом намерены усилить запрет импорта автомобилей из Российской Федерации еще и запретом на ввоз комплектующих для них. Прошение об этом уже направлено премьер-министру Украины.
Последствиями такого запрета может стать прекращение производства автомобилей на ЗАЗ, работа которого возобновилась в начале осени. Сейчас на заводе выпускаются машины LADA и Renault.
Напоследок нардеп отметил необходимость внесения шасси и кузовов для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 по товарным позициям 8706, 8707 согласно УКТВЭД (происходящих из Российской Федерации) в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины.
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