Почему украинцы за границей не являются беженцами – ГМС

12:48 01 октября Киев, Украина

Многих украинцев, уехавших от войны в родной стране, почему-то называют "беженцами". Правильно ли это? Объяснение дала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Она обратилась с просьбой не рассматривать украинских граждан как беженцев в других странах и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания.

Почти все украинцы, вынужденно выехавшие из Украины, имеют статус временной защиты в странах, где они находятся. Науменко объяснила разницу между статусом беженца и статусом временной защиты.

"Статус беженца - это защита от государства, из которого сбежал. Не потому, что началась война и ты ищешь безопасное место для себя, чтобы просто жить, а потому, что ты ищешь убежище в другой стране, потому что твое государство тебя преследует. Общество воспринимает беженство как явление, описывающее людей, вынужденных покинуть дом и искать защиты в более безопасном месте. Нельзя приравнивать международно-правовое значение статуса беженец и ощущения, вызываемые словом беженец", - объясняет глава ГМС.

Науменко отмечает, что международную защиту в виде статуса беженца может получить человек, который из-за опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе, политических взглядов, находится за пределами своей страны и не в состоянии пользоваться ее защитой в результате таких опасений.

"Обстоятельства, заставляющие человека получать статус беженца в другой стране, сугубо индивидуальны. Тот, кто получает статус беженца, "боится своего государства", "боится преследований своим государством" и не может возвращаться в свою страну никоим образом, даже на короткий срок", – добавила чиновница.

Сообщается, что Украина разрабатывает создание эффективных инструментов для возвращения наших граждан.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил временную защиту для украинцев.