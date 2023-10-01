Почему украинцы за границей не являются беженцами – ГМС

Многих украинцев, уехавших от войны в родной стране, почему-то называют "беженцами". Правильно ли это? Объяснение дала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Она обратилась с просьбой не рассматривать украинских граждан как беженцев в других странах и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания.
Почти все украинцы, вынужденно выехавшие из Украины, имеют статус временной защиты в странах, где они находятся. Науменко объяснила разницу между статусом беженца и статусом временной защиты.
Науменко отмечает, что международную защиту в виде статуса беженца может получить человек, который из-за опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе, политических взглядов, находится за пределами своей страны и не в состоянии пользоваться ее защитой в результате таких опасений.
Сообщается, что Украина разрабатывает создание эффективных инструментов для возвращения наших граждан.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил временную защиту для украинцев.
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