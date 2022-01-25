Почему не все пленные вернулись домой с Донбасса

13:48 07 Май Киев, Украина

Война на востоке Украины продолжается. Многие военные, попавшие в плен с обеих сторон, до сих пор не вернулись домой.

По данным командования Объединенных сил, численность живой силы боевиков на Донбассе составляет 28 тыс. человек. При этом на оккупированные территории постоянно прибывает подкрепление в виде российской военной техники и кадровых офицеров, обучающих боевиков. Незаконные вооруженные формирования постоянно нарушают режим тишины и обстреливают позиции ВСУ.

“Никаких предложений по поводу того, чтобы обменять людей, нет. Никаких инициатив нет. Все инициативы украинской стороны блокируются очень жестко под предлогом – "незакончена процессуальная очистка по предыдущим обменам”, - прокомментировала ситуацию член гуманитарной подгруппы ТКГ Татьяна Иванова.

По ее словам, ситуацию может решить разделение кластеров ТКГ, которое обсуждается участниками Нормандского формата переговоров.

“Там есть очень хорошая идея эти кластеры разделить, чтобы они были независимы друг от друга. Чтобы работа гуманитарной подгруппы не зависела от политической, чтобы гуманитарные вопросы решались независимо от всех других. Если этого удастся достичь, тогда, возможно, ситуация будет быстрее решаться”, - говорит Иванова.

Работа по обмену пленными продолжается.