Почему население не может пользоваться Starlink в Украине?

17:48 19 апреля Киев, Украина

Проект Илона Маска по предоставлению услуг спутникового Интернета Starlink начал работу над открытием представительства в Украине.

В Госслужбе специальной связи и защиты информации объяснила, почему спутниковый интернет Starlink пока не доступен всем желающим в Украине.

«Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено», – пояснили в Госспецсвязи.

Однако эти ограничения временные. Чтобы их снять, нужно исследовать, насколько работа терминалов Starlink на их частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности терминалов их смогут допустить к массовому использованию.



Когда это произойдет, в госслужбе не уточнили. Но сказали, что исследования уже продолжаются и должны быть завершены «в ближайшее время».



В настоящее время оборудование Starlink используется для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры. Также его используют военные.