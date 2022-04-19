Почему население не может пользоваться Starlink в Украине?

Проект Илона Маска по предоставлению услуг спутникового Интернета Starlink начал работу над открытием представительства в Украине.
В Госслужбе специальной связи и защиты информации объяснила, почему спутниковый интернет Starlink пока не доступен всем желающим в Украине.
Однако эти ограничения временные. Чтобы их снять, нужно исследовать, насколько работа терминалов Starlink на их частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности терминалов их смогут допустить к массовому использованию.
Когда это произойдет, в госслужбе не уточнили. Но сказали, что исследования уже продолжаются и должны быть завершены «в ближайшее время».
В настоящее время оборудование Starlink используется для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры. Также его используют военные.
Когда это произойдет, в госслужбе не уточнили. Но сказали, что исследования уже продолжаются и должны быть завершены «в ближайшее время».
В настоящее время оборудование Starlink используется для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры. Также его используют военные.
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