Почему Киркоров поддерживает российских захватчиков, - Камалия

Украинская певица Камалия, которая хорошо дружила с российским исполнителем Филиппом Киркоровым, рассказала, почему он поддерживает войну в Украине. Об этом она сообщила в интервью Rostyslove Production.
По ее словам, с начала полномасштабной войны она ждала от коллеги по сцене сообщения или звонка, впрочем, артистка начала сама писать Киркорову, но ответа так и не получила.
Впрочем, Камалия отметила, что Филипп знает, что происходит в Украине, однако он поддерживает российских захватчиков, чтобы порадовать главу кремля, от которого зависит.
Ранее сообщалось, что Камалия призналась, что с начала войны планировала вступить в ряды ВСУ.
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