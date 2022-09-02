Почему Киркоров поддерживает российских захватчиков, - Камалия

Украинская певица Камалия, которая хорошо дружила с российским исполнителем Филиппом Киркоровым, рассказала, почему он поддерживает войну в Украине. Об этом она сообщила в интервью Rostyslove Production.

По ее словам, с начала полномасштабной войны она ждала от коллеги по сцене сообщения или звонка, впрочем, артистка начала сама писать Киркорову, но ответа так и не получила.

"Я начала писать, пыталась звонить, но все бесполезно. Он как в воду канул. Я думаю, что он меня просто в "черный список" добавил. Хотя мы были друзьями, мы вместе пели, выступали, ездили и в Израиле, и в россии, и в Великобритании, и в Америке", - сказала она.

Впрочем, Камалия отметила, что Филипп знает, что происходит в Украине, однако он поддерживает российских захватчиков, чтобы порадовать главу кремля, от которого зависит.

"Мне кажется, что внутри он совсем иного мнения. Но чтобы угодить своему хозяину, он говорит то, что приятно слышать его хозяину путину. Он очень от него зависит", - убеждена певица.

Ранее сообщалось, что Камалия призналась, что с начала войны планировала вступить в ряды ВСУ.